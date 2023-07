Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono lasciati a un mese dalle nozze? Gesto stranissimo (FOTO)

In queste ore sta facendo il giro del web una notizia che sta generando molto clamore. I protagonisti di questo gossip sono Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. I due si sono sposati circa un mese fa, precisamente il 20 giugno.

La cerimonia, come tutti i fan avranno avuto modo di vedere, è stata decisamente sontuosa e in pompa magna. Ad ogni modo, a distanza dopo circa 40 giorni dal lieto evento, Chiara ha compiuto un gesto davvero molto strano, che sta spingendo molti a pensare che tra i due sia successo qualcosa. Vediamo di che cosa si tratta.

Lo strano gesto di Chiara Nasti contro Mattia Zaccagni: che succede?

A distanza di solo un mese dal matrimonio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono lasciati? A generare questi sospetti è stato un dettaglio presente sul profilo Instagram dell’influencer. La ragazza, infatti, subito dopo aver sposato il suo amato, aveva inserito sul suo account anche il cognome del marito. La protagonista, dunque, si chiamava Chiara Nasti Zaccagni. Usiamo il passato poiché, adesso, il cognome del calciatore è sparito.

Chiara, infatti, ha deciso di rimuoverlo dal suo profilo Instagram, lasciando solamente il suo nome da nubile, ovvero, Chiara Nasti. Questo gesto, ovviamente, ha sollevato un grosso polverone. In molti, infatti, adesso si stanno chiedendo per quale ragione la protagonista abbia agito in questo modo, Ad affrontare la faccenda è stato anche l’influencer Alessandro Rosica. Quest’ultimo ha fatto delle interessanti considerazioni a riguardo.

Nessuna crisi? La situazione è molto strana

Cosa sta succedendo tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Per quale ragione l’influencer ha cancellato dal suo profilo il cognome del marito che aveva messo poco dopo averlo sposato? Rosica ha detto che il tutto è davvero molto strano. Il protagonista, però, ha dichiarato di non credere che i due si siano lasciati. In effetti, a confermare che stanno ancora insieme è stato Mattia.

Il calciatore ha pubblicato recentemente una Instagram Storie in cui è intento ad ammirare un paesaggio notturno. Sulla foto è presente anche il tag a Chiara, volto a dimostrare che i due fossero insieme. Se i due non si sono lasciati, però, allora per quale ragione la ragazza ha compiuto un gesto così strano? Si tratta di un fenomeno piuttosto bizzarro che, tuttavia, almeno per il momento non è stato seguito da nessuna spiegazione da parte dei diretti interessati. La Nasti ha messo nuovamente il suo account privato, pertanto, solo i suoi fan possono vedere i suoi contenuti.