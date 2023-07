Terra Amara anticipazioni: un incendio distrugge tutto. Cukurova sotto choc

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno dei grandi colpi di scena. Prima della approdo in prima serata, che con ogni probabilità avverrà di domenica sera a partire da settembre, i telespettatori dovranno prepararsi ad un nuovo dramma per Zuleyha e la sua famiglia.

La Altun dovrà affrontare questo nuovo e complicato capitolo della sua vita, tenendo a bada l’ira di Demir, ora che Yilmaz conosce tutta la verità sulla paternità del piccolo Adnan. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Anticipazioni Terra Amara: un incendio sconvolge Cukurova

La terza stagione di Terra Amara si è aperta con l’arrivo a Cukurova dell’affascinante Fikret, che si è presentato come il nipote di Fekeli, ma in realtà non lo è. L’uomo è apparso come una persona gentile e dall’animo buono ma la verità è tutta un’altra, infatti proprio quest’ultimo proverà ad uccidere Fekeli escogitando un piano malefico.

Al momento dell’aggressione, Fekeli si troverà proprio con Fikret, alle prese con un incendio scoppiato al mulino. Come detto in precedenza, dietro l’aggressione al padrino ci sarà proprio la mano del finto nipote che oltre a questo farà anche finta di proteggerlo dai malfattori.

Ma chi è veramente Fikret e cosa vuole?

La verità verrà a galla nei prossimi episodi. Per vederlo in Italia manca ancora un bel pò ma quello che possiamo dire è che gli spoiler turchi rivelano che si tratta del fratellastro di Demir, figlio illegittimo di Adnan Yaman senior.

Quest’ultimo, però, decise di non occuparsi di lui, destinando il suo affetto e i suoi averi interamente a Demir. È questo il motivo per il quale Fikret è tornato a Cukurova e, stando alle premesse, ha intenzione di prendersi ciò che gli spetta, ad ogni costo!