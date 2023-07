Mattino 5 slitta, Federica Panicucci e Francesco Vecchi sostituiti: cosa succede

In queste ore su Dagospia è stata sganciata una vera e propria bomba che riguarda il programma Mattutino di Canale 5. Nello specifico, infatti, è emerso che Mattino 5 subirà uno slittamento per cui Federica Panicucci e Francesco Vecchi saranno sostituiti.

Ormai i cambiamenti in Mediaset sono all’ordine del giorno, quindi, non c’è da stupirsi più di nulla. In ogni caso, vediamo cosa è successo di così incredibile che sta generando un bel po’ di sgomento in rete.

Ecco a quando slitta Mattino 5

Un po’ di giorni fa era trapelata la notizia secondo cui il futuro di Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino 5 fosse incerto. Ebbene, in queste ore sono spuntate delle notizie che sembrano alimentare sempre di più i sospetti dei fautori di questo pensiero. Giuseppe Candela, infatti, ha rivelato che in Mediaset sono in atto delle modifiche che colpiranno anche la fascia mattutina.

Nello specifico, infatti, pare che Mattino 5 subirà uno slittamento. Il programma avrebbe dovuto riaprire i battenti nei primi giorni di settembre, come capita di solito. Invece, per quest’anno l’azienda ha deciso di agire diversamente. La trasmissione, infatti, cambierà data di inizio e slitterà al 25 settembre. Ma per quale motivo e, soprattutto, cosa andrà in onda al suo posto?

I motivi e chi sostituirà Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Per quanto riguarda le cause che hanno spinto l’azienda ad agire in questo modo, esse sono da ricondursi all’operato di Simona Branchetti a Morning News. Tale programma, infatti, sta registrando degli ascolti incredibili, che l’azienda non credeva raggiungibili. L’impronta più populista che sta assumendo il talk show pare stia conquistando sempre di più il pubblico da casa. Proprio per tale ragione, si è deciso di sostituire temporaneamente Mattino 5, compresi i conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi, lasciando più spazio al programma estivo.

Esso, infatti, andrà in onda per un paio di settimane in più rispetto a quanto stabilito inizialmente. Questa notizia, come è normale che sia, sta facendo tremare un po’ la terra sotto i piedi alla Panicucci, già scottata dal mancato salto di qualità alla conduzione di Pomeriggio 5. Il sospetto più grande, infatti, è che l’azienda stia tastando il terreno per cercare di capire se ci siano i presupposti per generare una sostituzione definitiva del programma della Panicucci a favore della Branchetti. Non resta che attendere per vedere se davvero sarà così.