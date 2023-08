Oroscopo 2 agosto 2023: Toro combattuti, Scorpione poco razionali

Le previsioni dell’oroscopo del 2 agosto invitano i nati sotto il segno del Sagittario a rimettersi in piedi. I Cancro hanno bisogno di relax, soprattutto mentale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci vuole un pizzico di fortuna per avere delle soddisfazioni sul lavoro. Ricordate, però, che molto è fatto anche dalla vostra volontà e dai vostri sforzi. Non vi arrendete fino a che non avrete raggiunto gli obiettivi sperati.

Toro. Ci sono delle faccende in sospeso che vi stanno rendendo piuttosto combattuti. Se vi trovate in bilico tra due fuochi, forse è il caso di lasciarsi guidare dall’istinto. Non siate troppo polemici e prolissi.

Gemelli. Siete in vena di concedervi qualche piccolo momento di follia. Aprite la vostra mente e i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere, soprattutto per quanto riguarda le faccende di tipo professionale.

Cancro. P0er voi è giunto il momento di allentare un po’ la presa e di lasciarsi andare. Cercate di liberare un po’ la mente dai tanti pensieri che avete. L’Oroscopo del 2 agosto vi invita a prendervi un momento tutto per voi.

Leone. La Luna un po’ avversa potrebbe portare qualche piccola discussione in amore. Cercate di essere determinati, ma al contempo pronti al dialogo e a venire in contro al partner. Anche in famiglia dovete essere più morbidi.

Vergine. Giornata molto intensa sul lavoro. Ci sono molte faccende da sbrigare e da portare a termine. Non siate troppo impazienti. Ricordate che la fretta è sempre una cattiva consigliera, quindi, attenzione.

Previsioni 2 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono degli alti e bassi in amore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è importante non perdere mai la speranza. Puntate sempre a migliorare e a raggiungere obiettivi importanti e soddisfacenti.

Scorpione. Solitamente siete abbastanza razionali. In questo periodo, però, vi lascerete trasportare dalla passionalità e potreste addirittura arrivare a commettere delle azioni delle quali potreste pentirvi.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 2 agosto vi invitano ad essere più intraprendenti. Se avete avuto qualche momento di cedimento in questo periodo, adesso è il momento di rimettersi in piedi.

Capricorno. Buon momento per iniziare a pensare al futuro con ottimismo. Cercate di essere più flessibili e di aprirvi a nuovi orizzonti, sia dal punto di vista sentimentale, che da quello professionale. Accettate nuove sfide.

Acquario. Qualunque cosa facciate, sentite sempre la necessità di agire nel giusto e di poter appoggiare la testa sul cuscino in maniera tranquilla e rilassata. Agire per sotterfugi non fa assolutamente per voi.

Pesci. Meglio soli che male accompagnati. Questo è un motto che dovete assolutamente fare vostro e portare con voi nella vita. Dal punto di vista lavorativo, invece, è opportuno essere concentrati.