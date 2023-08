Sophie Codegoni insultata la figlia: “Se muore…” lei perde le staffe e sbotta

In queste ore Sophie Codegoni è stata pesantemente insultata ed è stata presa di mira anche sua figlia. Non è la prima volta, purtroppo, che l’ex volto di Uomini e Donne e del GF Vip viene trattata così male dagli haters.

Ad ogni modo, in questa circostanza pare sia stato toccato davvero il fondo. Un utente, infatti, si è permesso di fare un augurio davvero macabro alla giovane neo mamma. Questo ha scatenato le ire della ragazza. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

La figlia di Sophie e Alessandro è stata male dopo un vaccino

Sophie Codegoni è stata pesantemente insultata sui social. Ieri la giovane ha portato la sua piccola Celine Blue ad effettuare alcune vaccinazioni, che sono di routine per i neonati. Inizialmente, tutto sembrava stesse andando nel migliore dei modi. Ad un certo punto, però, la situazione ha iniziato a cambiare. La neonata, infatti, ha iniziato a manifestare i sintomi della febbre, cosa molto comune dopo aver effettuato tali vaccini.

La Codegoni, nel frattempo, ha tenuto aggiornati i suoi fan mediante il suo profilo Instagram, sta di fatto che ha pubblicato una foto in cui è ripresa la sua piccola mentre è in braccio a lei. L’immagine è stata completata con una piccola didascalia in cui c’era presente la temperatura della bambina, che superata i 38 gradi e mezzo. I fan, allora, sono subito andati in apprensione ed hanno provato a dare dei consigli, seppur non richiesti, alla giovane neo mamma. (Continua dopo la foto)

La Codegoni insultata. ecco la sua reazione

Ebbene, proprio al di sotto di uno di questi messaggi si è scatenato il caos. Un utente, infatti, ha pesantemente insultato Sophie Codegoni e sua figlia. Nello specifico, ha accusato l’influencer di non avere affatto a cuore la salute della bambina, anzi. Il protagonista di questo commento ha completato il suo spietato intervento dicendo che se la piccola morisse per Sophie sarebbe una liberazione.

Queste parole, ovviamente, hanno indignato profondamente l’influencer, la quale ha risposto a tono. La giovane ha detto di essere nauseata dalla cattiveria aberrante di questo utente. Non è la prima volta che scrive cose così cattive, ma stavolta ha toccato davvero il limite. Sophie, inoltre, ha ricordato a questa persona di non dire cattiverie, in quanto il male torna sempre indietro, quindi, farebbe bene a stare attento. Successivamente, poi, il tutto è stato rimosso.