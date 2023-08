Pier Silvio Furioso, Giulia Salemi cacciata dal GF: la verità è tutta un’altra

Come ormai è noto a tutti Giulia Salemi è fuori dal GF. La notizia improvvisa del suo addio ha lasciato tutti i fan senza parole, ma anche con tanto di mistero. L’influencer ha fatto sapere di essere pronta ad altri progetti e di doversi dedicare a un nuovo lavoro. Ma qual’è la verità?

Ebbene, qualsiasi dubbio è stato fugato nelle scorse ore quando TvBlog ha fatto sapere che il ruolo di ‘esperta dei social’ del reality è stato affidato a Rebecca Staffelli (figlia di Valerio, storico inviato di Striscia la Notizia).

Pier Silvio Berlusconi deciso con il nuovo regolamento al GF

Come detto in precedenza Giulia Salemi aveva salutato i suoi fan affermando di volersi dedicare a nuovi progetti. Ma la verità sarebbe tutta un’altra e riguarderebbe le nuove linee guida di Pier Silvio. L’amministratore delegato è stato molto preciso sul futuro dei reality. Infatti, per questo GF influencer e persone iscritte a Only Fan non saranno accettate.

A questo c’è un però: la mossa di defenestrare in un solo colpo le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti può avere il suo perché. La cantante ha già altri impegn e quindi lo aveva già annunciato. L’ex moglie di Bonolis invece si è resa spesso protagonista di scontri pesanti definiti appunto troppo trash. Quindi a questo punto si è optato per una soluzione particolare: Cesara Buonamici come unica ‘super’ opinionista.

Giulia Salemi cacciata dal reality: il motivo riguarda il suo passato?

Dopo l’addio delle opinioniste ecco che si arriva anche alla cacciata di Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana ha giocato parecchio col gossip e col ‘trash’. Dalla sfilata smutandata sul red carpet di Venezia, alla soap opera proprio al GF con Francesco Monte.

Negli ultimi periodi, però, ha puntato su altro e quando si è dovuta mettere in gioco in occasioni importanti lo ha saputo fare con stile. E infatti era data per scontata la sua riconferma. Sarebbe stata anche probabilmente meritata. E invece ‘nada’.