Uomini e donne tronisti: trono bis per un ex partecipante? L’appello a Maria

È già passato un anno da quando l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino si apprestava a varcare la famosa Porta Rossa di Cinecittà e iniziare la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Come tutti sanno Salatino più volte ha raccontato che l’esperienza al reality lo ha cambiato ma purtroppo al suo rientro in casa si è ritrovato ad affrontare la separazione da Soraia Ceruti, ex corteggiatrice conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi. Nonostante siano passati 5 mesi dalla rottura con la giovane, Saldino al momento non si è detto propenso ad una nuova storia. Ma quali sono allora i suoi progetti?

Luca Saladino si ricandida per il trono a Uomini e donne

Luca Saladino ha fatto sapere che se Maria gli dovesse proporre un ritorno a Uomini e donne, lo accetterebbe volentieri. L’ex tronista ha fatto sapere di essersi molto divertito nel programma e essere cresciuto molto.

Luca ha precisato di essere rimasto in contatto con tutti della redazione, sottolineando di aver trovato anche un caro amico: Matteo Ranieri. Queste le parole con cui Luca Salatino ha risposto alla domanda circa la sua partecipazione alla prossima edizione di Uomini e Donne. A quanto pare l’ex tronista non avrebbe problemi a prendere parte a una nuova stagione del famoso dating show.

Luca Saladino ancora scottato da Soraja

Luca Salatino per ora vuole riprendersi del tempo per se stesso e per capire cosa ha sbagliato nella sua precedente relazione. Stando alle parole dell’ex tronista infatti dichiara “La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme”.

Pertanto per Salatino non sarebbe ancora arrivato il momento di trovare un nuovo amore. D’altronde per lui gli ultimi mesi non sono stati affatto facili da gestire.