Ilary Blasi, amiche fanno confessioni: come sta affrontando la separazione e lo stop al lavoro

Questo è un momento di grandi cambiamenti per Ilary Blasi e sulla faccenda sono intervenute delle persone vicine a lei, ovvero, delle amiche. Sull’ultimo numero del magazine DiPiù, infatti, sono presenti alcune dichiarazioni che spiegherebbero come sta affrontando il tutto la conduttrice.

Nello specifico, è stato posto l’accento sia sulle faccende strettamente private, legate alla vita sentimentale della donna, sia a quelle di tipo professionale. Ricordiamo, infatti, che l’Isola dei Famosi ha vissuto uno stop e il prossimo anno non dovrebbe andare in onda. Vediamo, dunque, come ha reagito davvero la conduttrice a tutto questo.

Le confessioni delle amiche di Ilary Blasi: ecco come ha affrontato la separazione da Totti

Alcune amiche di Ilary Blasi hanno rilasciato delle dichiarazioni sul magazine DiPiù in cui hanno parlato della conduttrice ed hanno fatto alcune confessioni sul suo9 conto. Partendo dalla sfera strettamente privata e sentimentale, le donne hanno dichiarato che Ilary stava affrontando un momento molto difficile. Subito dopo la rottura con Francesco Totti, infatti, era piombata in un periodo buio che, per fortuna, adesso sta andando a scemare.

Con il tempo, infatti, la donna è riuscita a ritrovare la spensieratezza e la libertà che le mancava da un bel po’ di tempo. Grazie anche all’affetto e alla vicinanza delle persone care, infatti, si è ripresa. Soprattutto negli ultimi mesi di matrimonio con Totti, la showgirl soffriva davvero tanto la routine, in quanto ormai aveva capito che le cose non erano più quelle di una volta.

Rivelazioni su Bastian Muller e sullo stop in tv

Ad ogni modo, dopo un periodo piuttosto buio, finalmente è spuntato il sole. Le amiche di Ilary Blasi, infatti, hanno raccontato del suo avvicinamento a Bastian Muller. A tal riguardo, hanno detto che la donna sia rimasta profondamente colpita da lui. A fare breccia nel suo cuore, però, non è stato solamente il suo aspetto fisico, ma anche altro. Ilary, infatti, ha capito che Bastian fosse una persona splendida, ovvero, quella adatta a lei.

Per quanto riguarda le faccende di tipo professionale, invece, Ilary non sembra troppo provata. Anche se al momento la situazione è in stand-by pare sia impossibile pensare ad una separazione definitiva tra la Blasi e Mediaset- Questa forse è anche un po’ la convinzione della donna, per questo non si è lasciata scalfire più di tanto dalla notizia inerente la sospensione temporanea dell’Isola dei Famosi.