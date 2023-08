Temptation Island, Ale totalmente stravolta dopo il reality, il web: “Irriconoscibile” (FOTO)

Ale è stata unna delle protagoniste dell’edizione di quest’anno di Temptation Island. La ragazza ha intenerito molto il pubblico da casa per il modo in cui è stata trattata dal suo ex fidanzato Federico.

Una volta conclusa l’avventura all’interno del reality show, i vari protagonisti sono tornati sui loro social ed hanno cominciato a raccontare come stiano vivendo la vita dopo i vari epiloghi che ci sono stati. Tra di questi c’è anche Ale che, tuttavia, ha lasciato di stucco i telespettatori, vediamo perché.

Lo stravolgimento di Ale dopo Temptation Island

Ale e Federico hanno deciso di interrompere la loro storia a Temptation Island. Stando a quanto emerso i queste ore, pare proprio che tra i due non ci sia alcun margine di ritorno di fiamma in quanto, ormai, il sentimento da parte di lui si è totalmente spento. Ale ha conquistato molti telespettatori con i suoi modi gentili e a tratti anche un po’ ingenui. Ad ogni modo, la giovane ha deciso di riprendere in mano la sua vita ed è partita proprio dal suo look.

In particolar modo, infatti, la protagonista ha pubblicato una foto su Instagram in cui ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, ma non solo. Anche il suo viso sembra essere totalmente cambiato. In queste ore, dunque, l’immagine in questione sta facendo il giro del web tra lo stupore e l’incredulità degli utenti del web. In molti, infatti, hanno dichiarato che la giovane sia assolutamente irriconoscibile. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ale 🍭🫦 (@alessialigotti)

Il web in protesta contro la ragazza

Ale, il cui vero nome è Alessia Ligotti, è totalmente cambiata dopo Temptation Island, o almeno così pare da una delle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram. La ragazza, infatti, ha mostrato uno scatto in cui non sembra essere lei. In tanti hanno fatto fatica a capire di chi si trattasse. Al di sotto del post in questione, infatti, sono tantissimi i commenti delle persone che si stanno chiedendo per quale ragione la protagonista si stia comportando in questo modo.

La maggior parte degli utenti, però, è convinta che il cambiamento radicale di Ale non sia reale, ma solo frutto dei troppi filtri di Instagram. A tal proposito, alcune persone hanno iniziato ad attaccare la ragazza dicendole di essere finta e di non poter mai raggiungere questi canoni di bellezza. Al momento, però, la diretta interessata non ha replicato alle accuse.