Reazione a Catena, scatta la protesta: pubblico poco signorile esulta all’addio delle campionesse

Continua con grande successo la messa in onda di Reazione a Catena. Il programma condotto da Marco Liorni prosegue il suo successo. Quello che è accaduto nell’ultima puntata però ha sconvolto e non molto. E’ finito il regno delle Tre e Lode a Reazione a Catena. Le tre prof dell’Università di Ferrara sono state sconfitte dai Dai e Dai. Fatale una manche non brillante nella slot de L’Intesa vincente.

Le docenti hanno inanellato 9 risposte corrette, gli sfidanti le hanno fatte metaforicamente a pezzi indovinando ben 14 parole. Una vittoria netta che ha interrotto il viaggio del trio tutto al femminile che durava da ben 19 puntate. In totale Lauretta Rubini, Chiara Pollio e Marianna Scaglioso si sono messe in tasca oltre 119 mila euro nel corso della loro permanenza nel quiz show di Rai Uno.

Reazione a Catena: via le campionesse Tre e Lode

E’ stata senza dubbio una bellissima esperienza per le tre campionesse di Reazione a Catena. Nonostante questo spesso su Twitter il trio è stato criticato. Diversi utenti lo hanno ritenuto poco simpatico e ‘pesante’. Così, nel momento in cui c’è stata l’eliminazione, sulla piattaforma dei cinguettii sono piovuti messaggi non proprio signorili.

In tanti infatti si sono scagliate contro le tre donne, dicendo a Liorni finalmente vanno a casa. Prole poco carine che hanno diviso ovviamente il pubblico. Si può essere così cattivi?

Reazione a Catena, i nuovi campioni subito a segno con un bottino da 2 mila euro

Per quel che invece riguarda i nuovi campioni, i Dai e Dai, è subito arrivata una vittoria. I tre ragazzi, usciti da L’Intesa vincente con un bottino di ben 132 mila euro, hanno vinto ridursi il montepremi fino a 2.063 euro.

Però, hanno azzeccato l’ultima parola iniziando a mettersi in tasca qualcosina. Naturalmente c’è anche tanta soddisfazione per aver saputo mettere fuorigioco le campionesse.