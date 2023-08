Anticipazioni Terra Amara: brutta fine per Mujgan, ma il colpo di scena è un altro

Nei prossimi episodi di Terra Amara non mancheranno colpi di scena. Le anticipazioni ci fanno sapere che questa volta sarà la dottoressa Mujgan Hekimoglu ad avere la svolta nella soap. La donna non riuscirà a lasciarsi alle spalle il suo passato da dimenticare e a tornare nella sua città natale, poiché perderà la vita in un incidente aereo.

A rimanere sconvolto dal dramma sarà soprattutto Fikret Fekeli, il quale apprenderà della perdita della donna, dopo aver fatto sapere allo zio Ali Rahmet Fekeli, la sua intenzione di voler fare una proposta di matrimonio alla dottoressa.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan perde la vita,

Come ben sanno gli appassionati di Terra Amara, nei prossimi episodi ci saranno altri drammi che lasceranno i protagonisti senza parole. Dopo la morte di Yilmaz e di sua zia Behice, la dottoressa Mujgan vorrà dare una svolta alla sua vita. Dagli spoiler provenienti dalla Turchia, si evince che la donna darà le dimissioni in ospedale per trasferirsi a Istanbul, dopo aver affidato il figlio Kerem Alì alle cure del padrino Ali Rahmet Fekeli.

Purtroppo il destino per la rivale di Zuleyha Altun avrà altri piani, a causa di un tragico epilogo. In particolare il volo sulla quale viaggerà la dottoressa subirà un grave incidente, e nessuno riuscirà a sopravvivere. La dottoressa morirà sul colpo e a soffrire molto per la sua situazione sarà Fikeret che avrebbe voluto sposarla.

Demir intraprende una tresca con Umit, Zuleyha vuole chiedere il divorzio

Ma il vero colpo di scena riguarderà anche un’altra coppia. Si tratta di Zuleja e Demir. L’uomo inizierà a vedere di Umit e tra li loro ci sarà una tresca clandestina.

Il ricco imprenditore cadrà in una trappola, poiché la sua amante si rivelerà essere un’alleata segreta del suo fratellastro Fikret. E Zuleja appena lo verrà a sapere gli chiederà subito il divorzio