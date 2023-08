Giulia Salemi fuori dal GF social: la sostituta è una buona “raccomandata” di Mediaset

Continuano le novità al Grande Fratello Vip. Questa nuova edizione del reality sarà una vera e propria scoperta sia per i fan che per gli stessi partecipanti. Dopo l’unione di VIP e NIP nel cast e lo sbarco di Cesara Buonamici come opinionista unica del programma, adesso un grande cambiamento arriva verso la sezione social del programma.

Com’è noto, Giulia Salemi non tornerà più nel ruolo di opinionista nel mondo social. Da un lato, c’è chi dice che sia stata fatta fuori anche lei, dall’altro invece lei ha smentito dicendo di avere altri progetti. Ad ogni modo, oggi, 1 agosto, TVBlog ha svelato chi prenderà il suo posto nella prossima stagione della trasmissione di Canale 5. Di chi si tratta?

Giulia Salemi fuori dal GF Vip social: arriva la figlia di Valerio Staffelli