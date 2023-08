Perla lancia una stoccata dopo Temptation Island, Mirko e Greta non convincono (FOTO)

Temptation Island ormai è giunto al termine, ma in queste ore i fan della trasmissione si stanno sbizzarrendo a leggere i commenti che i vari concorrenti stanno rilasciando sui social. Tra di essi c’è anche uno sfogo di Perla.

I protagonisti del reality show incentrato sulle tentazioni sono vincolati ad un contratto di riservatezza, per cui nessuno può usare i social fino a che il programma non finisce. A partire da ieri sera, dunque, tutti sono tornati ad utilizzare i loro account e se ne stanno vedendo di tutti i colori.

Lo sfogo di Perla dopo Temptation Island

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island i concorrenti di questa edizione sono tornati sui social, e tra di essi anche Perla. La ragazza ha pubblicato uno sfogo in cui ha detto di essere ancora stranita per tutto quello che le è successo. Partecipare a tale reality show le ha aperto gli occhi su tante cose inerenti la sua precedente relazione. Inevitabilmente, poi, ha portato anche a dover fare fronte a dei cambiamenti estremi.

Ancora adesso fa fatica ad abituarsi, anche se la conoscenza con Igor pare stia procedendo senza troppi problemi. Al momento, Perla sta vivendo delle sensazioni contrastanti. Da un lato prova tanto dolore e tanta delusione per l’epilogo che ha preso la sua storia. D’altro canto, però, è felice ed entusiasta per il nuovo capito9lo della sua vita che si sta per aprire.

Cosa non convince di Mirko e Greta

Nel corso del suo sfogo, Perla ha detto che molte delle cose che sono avvenute a Temptation Island sono davvero surreali. Mai si sarebbe potuta immaginare che le cose prendessero la piega che hanno preso. Questo viaggio, però, le ha insegnato una cosa molto importante, ovvero, che non importa da quanti anni si conosca una persona, non è mai abbastanza e non si può mai sapere fin dove essa possa spingersi.

Con queste parole, dunque, Perla non ha esitato a lanciare una stoccata al suo ex. Per quanto riguarda Mirko, il ragazzo è felicemente fidanzato con Greta. I due hanno deciso anche di farsi un tatuaggio insieme e, come se non bastasse, attualmente pare siano in vacanza. La cosa che sta generando molto sgomento, però, risiede nel fatto che con loro pare ci sia anche la mamma di lei. I due, sembrano essere davvero innamorati, forse troppo per il poco tempo da cui si conoscono. C’è qualcosa sotto?