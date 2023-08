Temptation Island, ex tentatrice beccata con un potente petroliere: che fortuna

In queste ore sta circolando in rete una notizia che riguarda un ex tentatrice di Temptation Island. Si tratta di Zoe Mallucci, che pare sia stata stata beccata insieme al magnate iraniano Hormoz Vasfi. Chi ha seguito il reality show durante l’estate 2019 ricorderà sicuramente la bionda e affascinante modella.

Zoe era riuscita a mettere in crisi la relazione di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Proprio per aver instaurato un rapporto di grande complicità con l’ex fidanzato della famosa showgirl, la modella e influencer si era ritagliata una posizione da protagonista in quella edizione.

Zoe Mallucci beccata con un ricco petroliere iraniano

Chi ha seguito quella edizione sicuramente si ricorderà che proprio l’amicizia speciale tra l’ex della Caldonazzo e l’ex tentatrice mise in crisi il loro rapporto tanto da uscire dal reality separati.

Ippoliti e Zoe si sono frequentati ma trascorso qualche mese si sono poi allontanati. La Mallucci si è, nel frattempo, dedicata al suo lavoro sui social network e sembra che sia riuscita a conquistare il cuore del ricco petroliere iraniano.

A darne notizia il settimanale Novella 2000 che con foto ha confermato il flirt.

Non è la prima volta che il noto magnate finisce tra le pagine di cronaca rosa in Italia. Intanto, gli scatti ritraggono Zoe e Vasfi mentre si godono una giornata di relax in Sardegna. Le immagini sembrano parlare chiaro, visto che i due appaiono molto vicini.

Chi è Hormoz Vasfi e i suoi flirt con le show girl italiane

Prima di finire al centro dei pettegolezzi per la vicinanza con l’ex tentatrice di Temptation Island, Hormoz Vasfi aveva già avuto a che fare con il gossip italiano. Nel 2019 il settimanale Chi aveva parlato di un flirt con Taylor Mega.

L’anno dopo poi è stato avvistato con Sara Croce ex Bonas di Avanti un altro!, ma la loro storia non è finita nel migliore dei modi. La modella è stata denunciata dal magnate per aver intrapreso una storia solo per la sua posizione economica.