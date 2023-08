Stefano De Martino conduttore di 4 programmi Rai: boom per lui e nuovo scoop su Belen

Questo è un periodo davvero sfavillante per Stefano De Martino, almeno dal punto di vista professionale, dato che sarà alla guida di ben 4 programmi Rai. Il presentatore e ballerino, infatti, avrà una prossima stagione piena di impegni televisivi, tutti con la rete di stato.

Se la sua vita professionale procede così bene, però, lo stesso non può dirsi per quella sentimentale. Con Belen Rodriguez, infatti, le cose non vanno per il meglio, sta di fatto che in queste ore è emerso un nuovo gossip che la riguarda. Vediamo tutto quello che è emerso.

Ecco in quali programmi Rai vedremo Stefano De Martino

Stefano De Martino sarà alla guida di 4 programmi Rai a partire dalla prossima stagione televisiva. A fronte di tanti conduttori che hanno lasciato l’azienda, ce ne sono altri che, invece, sono in surplus di attività. Ebbene, a quanto pare, come già emerso un po’ di tempo fa, Stefano tornerà alla guida dei suoi due programmi cult ormai, ovvero, Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile. Ma non è affatto finita qui.

Il presentatore, infatti, verso la fine dell’anno, probabilmente nel periodo di dicembre, sarà alla guida di un one man show in cui lui sarà il protagonista indiscusso. Per il momento, però, sono trapelate poche informazioni a riguardo. L’altra novità, poi, riguarda la sua partecipazione ne Il Collegio. Nel prossimo autunno riapriranno i battenti della trasmissione di Rai 2 e De Martino avrà un ruolo al suo interno.

Boom nel lavoro e flop in amore: l’ultimo gossip su Belen

Nello specifico, stando a quanto emerso direttamente dalla pagina Instagram de Il Collegio, Stefano De Martino sarà la voce narrante del reality show. Con questo, dunque, (l’ex) di Belen Rodriguez sarà in 4 programmi della Rai nella prossima stagione. Per lui si tratta di un vero e proprio boom che sta lasciando di stucco i numerosi fan. Ad ogni modo, contrariamente a quanto sta accadendo nel lavoro, la vita sentimentale non sembra essere così idilliaca.

il rapporto tra Stefano e Belen sembra essere sempre più compromesso. La Rodriguez, infatti, malgrado i segnali alquanto contrastanti lanciati sui social, pare sia stata avvistata insieme al suo nuovo presunto compagno Elio Lorenzoni. I due sono stati avvistati ad Albarella e sembravano molto complici. Per il momento, però, nessuno dei diretti interessati ha ufficializzato nulla. Per tale ragione, non resta che attendere per vedere che cosa accadrà.