Ballando con le Stelle, il cast si infittisce: ecco tutti i possibili concorrenti

Tutto è in preparazione per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, specie per quanto riguarda la definizione del cast. In questo periodo, infatti, Milly Carlucci e tutto il suo staff sono alle prese con i provini per selezionare tutti i protagonisti che parteciperanno al talent show.

I personaggi che sono stati provinati sono centinaia, tuttavia, solo alcuni di loro riusciranno a passare le selezioni e ad aggiudicarsi il titolo di concorrente ufficiale. In questi giorni sono trapelati diversi nomi, ma adesso se ne sono aggiunti molti altri, ben 16. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Ecco alcuni nomi dei possibili concorrenti di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci sembra pronta a creare un cast di fuoco per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. In questi giorni sono trapelati svariati nomi molto grossi di vip che potrebbero cimentarsi nel ballo. Nello specifico, si è parlato di Simona Ventura e Paola Perego. Come se non bastasse, poi, si è fatto avanti anche il nome di Giovanni Terzi, futuro sposo della Ventura. Altro nome di un certo peso è quello di Teo Mammucari.

In un primo momento si era pensato addirittura che lo showman potesse ricoprire il ruolo di giudice. Per il momento, però, la giuria sembra essere al completo. Per tale ragione, è probabile che l’ex conduttore de Le Iene sia ingaggiato nel programma in qualità di concorrente. Oltre a questi nomi, però, di recente ne sono trapelati anche altri, tutti di un certo peso.

L’elenco completo dei possibile cast della prossima edizione, e questione giuria

Tra i futuri membri del cast di Ballando con le stelle ci sono cantanti, attori, noti ed emergenti, e molti altri protagonisti del mondo dello spettacolo. L’elenco dei più papabili, almeno per il momento, è il seguente: Bruno Barbieri, Bobby Solo, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari provenienti dalla serie cult Mare fuori, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs e Fabio Cannavaro.

Al momento, però, c’è da dire che non vi è conferma ufficiale di nessuno di loro, ma si tratta dei personaggi che attualmente si trovano in cima alla lista. Per quanto riguarda la giuria, invece, dopo tanti rumor circolati in questi giorni, tra cui anche il possibile arrivo di Sonia Bruganelli in sostituzione di Selvaggia Lucarelli, pare che tutto resti invariato.