Maria De Filippi e il veto su Temptation Island: ecco quale e news sulla versione Winter

Sull’ultimo numero del magazine Chi è presente un’intervista rilasciata da Raffaella Mennoia. La collaboratrice di Maria De Filippi ha parlato di Temptation Island ed ha fatto delle confessioni molto interessanti.

Nello specifico, ha svelato alcune decisioni che sono state prese dalla padrona di casa. Inoltre, non sono mancati dei riferimenti alla versione Winter del reality show che pare ci sarà nei prossimi mesi. Vediamo tutto quello che è emerso.

Ecco qual è il veto imposto da Maria De Filippi per Temptation Island

Raffaella Mennoia si è lasciata andare ai microfoni del magazine di Alfonso Signorini, in edicola a partire da oggi, mercoledì 2 agosto. La donna ha parlato soprattutto del lavoro di Maria De Filippi dietro le quinte di Temptation Island. Nello specifico, infatti, la protagonista ha detto che la padrona di casa abbia imposto un veto da rispettare in fase di montaggio. Nello specifico, si è deciso di non mostrare contenuti troppo espliciti.

La versione che va in onda per il pubblico, infatti, è molto più censurata, sta di fatto che non viene mostrato nulla che vada oltre qualche semplice bacio. Con queste parole, dunque, la Mennoia ha lasciato intendere che, in realtà, sia accaduto molto di più di quanto trasmesso in alcune circostanze. Questo, però, non è l’unico zampino di Maria per quanto riguarda il reality show.

I due grandi consigli di Maria e novità sulla versione Winter

Nello specifico, infatti, Maria De Filippi pare abbia dato ai suoi dipendenti due dritte da seguire per Temptation Island e per i suoi programmi in generale. La prima risiede nel fatto che bisogna sempre dare peso alla verità e privilegiarla ad ogni costo. In secondo luogo, poi, la conduttrice consiglia sempre ai suoi dipendenti di non partire mai dal proprio punto di vista, ma di lasciare sempre spazio agli altri, cercando di comprenderli e capirli. L’ascolto è una cosa fondamentale se si vuole lavorare con lei.

Ad un certo punto, poi, Raffaella ha parlato anche della versione Winter di Temptation Island. Il programma è stato così un successo che l’azienda ha deciso di puntare su di lui anche per l’inverno. A tal proposito, la Mennoia ha rivelato che, almeno per il momento, non se n’è ancora parlato internamente. Il 20 agosto, però, ci sarà una riunione dove sarà affrontato questo tema e non solo. Infine, Raffaella ha detto di apprezzare moltissimo anche il modo di condurre di Filippo Bisciglia, in quanto è molto empatico.