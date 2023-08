Conto online oppure conto tradizionale?

Il conto corrente è la tipologia di conto bancario più comune in assoluto; la sua capillare diffusione (quasi tutti i maggiorenni italiani dispongono di un conto corrente) dipende dal fatto che esso è lo strumento principale per la gestione quotidiana del denaro.

Tramite il suo conto corrente bancario, infatti, il titolare è in grado di effettuare prelievi e versamenti di denaro contante, può utilizzarlo per pagare le imposte addebitando gli F24, può sfruttarlo per effettuare pagamenti tramite la modalità del bonifico bancario, può utilizzarlo per domiciliare le bollette di acqua, gas, luce, telefono ecc. senza dover recarsi allo sportello bancario o postale per pagare l’utenza periodica ecc. Lo può utilizzare anche per l’accredito diretto dello stipendio.

Non si deve poi dimenticare che ai conti correnti si possono associare comodissimi strumenti di pagamento o prelievo quali carte di debito e credito; chi ha un conto corrente, inoltre, può anche fare richiesta di un libretto assegni. Chi ha un conto corrente, infine, può anche richiedere l’emissione di assegni circolari.

Attualmente i clienti hanno accesso al conto corrente tramite due modalità: quella online (tramite smartphone, tablet o pc connessi alla Rete) e quella tradizionale (ovvero recandosi fisicamente allo sportello della propria banca).

2.Conto corrente online o conto corrente tradizionale?

Con l’avvento di Internet, anche il mondo bancario si è molto evoluto e moltissime transazioni possono essere effettuate comodamente tramite la Rete, senza che sia necessario recarsi fisicamente in filiale. Ciò induce a riflettere se possa essere più conveniente ed efficiente, soprattutto in termini di tempo e in termini di risparmio economico, scegliere il conto online oppure quello tradizionale.

A prescindere dalle preferenze personali e da un’eventuale “avversione” alla tecnologia, la risposta appare scontata; il conto online ha sicuramente molti vantaggi; vediamo quali sono i principali.

Risparmio di tempo – La stragrande maggioranza delle transazioni bancarie possono essere effettuate comodamente tramite smartphone, tablet o pc da qualsiasi luogo senza che sia necessario recarsi in filiale; ciò si traduce in un enorme risparmio di tempo perché si evitano i tempi necessari per raggiungere la filiale e anche le file allo sportello.

Risparmio di denaro – Il conto online è meno costoso del conto tradizionale; la cosa ha una sua logica nel fatto che il “lavoro” viene svolto per lo più dal cliente senza ricorrere al personale bancario. Alcuni costi addirittura sono azzerati o comunque compresi nel canone.

Apertura 24 ore su 24 – Chi utilizza i conti tradizionali può recarsi in banca soltanto in determinati orari e ciò può risultare anche abbastanza scomodo in certe circostanze. Al conto online, invece, si può accedere in qualsiasi momento per effettuare le transazioni, consultare il proprio estratto conto, effettuare pagamenti diversi da quelli già domiciliati, impostare avvisi di saldo, richiedere nuove carte di debito o credito ecc.

3.I conti correnti online sono sicuri?

Alcuni hanno dubbi sulla sicurezza dei conti online; tuttavia, si tratta di una paura infondata, in quanto oggi le banche utilizzano tecnologie di crittografia avanzate e predispongono meccanismi di autenticazione piuttosto robusti per proteggere i propri clienti dai rischi di frode e dagli accessi non autorizzati.