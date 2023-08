Oroscopo 4 agosto 2023: Cancro più rilassati, Capricorno riflessivi

Le previsioni dell’oroscopo del 4 agosto invitano i Gemelli a concentrarsi un po’ di più sul presente. Per gli Scorpione è un ottimo momento dal punto di vista sentimentale, forse sarebbe il caso di approfittarne.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per iniziare qualcosa in proprio. Naturalmente il percorso è lungo, ma chi ben comincia è a metà dell’opera. Prendete informazioni e non smettete mai di studiare perché non c’è limite al sapere.

Toro. Per ogni problema c’è una soluzione, quindi, cercate di essere razionali. Questo, però, non vale per l’amore, in cui più ragionamenti farete e peggio vi troverete, quindi, siate più istintivi.

Gemelli. L’Oroscopo del 4 agosto vi invita ad essere più concentrati sul presente. Spesso tendete a vagare con la fantasia, perdendo un po’ il contatto con la realtà. Cercate di non farlo troppo spesso.

Cancro. Avete attraversato dei giorni pieni di preoccupazioni e cose da fare, adesso potete allentare un po’ la presa. Le stelle vi invitano ad essere più risoluti e a trovare soluzioni e non creare problemi nuovi.

Leone. Nel lavoro a volte avete come la sensazione di non essere capiti fino in fondo. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, è opportuno non agire di istinto. Forse il vostro corpo e la vostra mente vi stanno mandando degnali precisi, aspettate.

Vergine. Ogni tanto c’è bisogno di scappare un po’ dalla realtà che vi circonda e liberarvi di tutti i pensieri che, solitamente, attanagliano la vostra mente. Ricordate che in ogni cosa c’è una via di mezzo.

Previsioni 4 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sentite il bisogno di circondarvi di persone che tengono a voi e che vi vogliono bene. Tutto il resto può essere archiviato. Fate pulizia di persone e cose di cui non avete bisogno nella vostra vita.

Scorpione. Siete molto in sintonia con il partner e questo vi potrebbe aiutare a venire a capo di alcune problematiche. In ambito professionale, invece, sentite il bisogno di alleggerire un po’ i vostri incarichi.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 4 agosto rivelano che i nati sotto questo segno devono essere un po’ più presenti con le persone care. Il lavoro vi assorbe, ma bisogna darsi una regolata.

Capricorno. Solitamente agite di impulso, mossi solo dai vostri istinti. In questo periodo, però, farete prevalere la ragione. Cercate di essere un po’ più obiettivi su certe cose e di non farvi prendere dai pregiudizi.

Acquario. Siete sempre di corsa, ma i ritmi di vita frenetici vi piacciono. Ad ogni modo, anche per voi è giunto il momento di staccare un po’ la spina e di concentrarvi solo sui vostri affetti e le vostre passioni.

Pesci. Nel lavoro è importante non perdere la concentrazione. Malgrado il caldo e la stagione estiva che rende tutti un po’ più distratti, dovete fare il possibile per non commettere errori grossolani.