Gemma Galgani ultimo anno a Uomini e Donne? Un suo ex svela cosa ci sarebbe sotto

In questi giorni è circolata l’indiscrezione secondo cui questo sarà l’ultimo anno di Gemma Galgani a Uomini e Donne. L’influencer Lorenzo Pugnaloni aveva sganciato questa notizia asserendo di essere convinto che la dama si darà un’ultima chance per trovare l’amore.

In queste ore però, a parlare della faccenda è stato un ex di Gemma, a cui ei è stata particolarmente legata. La persona in questione è Giorgio Manetti, il quale ha svelato per quale ragione questo evento non potrebbe mai verificarsi. Vediamo cosa ha detto.

Ultimo anno per Gemma a Uomini e Donne? Le ultime indiscrezioni

Presto riprenderanno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne e Gemma Galgani sarà nuovamente nel parterre, per il 14esimo anno consecutivo. In tutto questo tempo, la dama non è mai riuscita a trovare l’amore. Di frequentazioni ne ha avute davvero tante, tuttavia, nessuna è mai riuscita a donarle quello di cui lei ha sempre avuto bisogno. Proprio per tale ragione, la donna risulta ancora single.

A distanza di tutto questo tempo, però, viene da pensare che forse il suo personaggio a Uomini e Donne ormai sia obsoleto, pertanto, sarebbe opportuno che lasciasse la sua sediolina. Ebbene, in questi giorni è emersa la notizia secondo cui la dama bianca sarà presente solo quest’ultimo anno nel programma e poi andrà via. Il suo ex Giorgio Mannetti, però, ha svelato che, secondo il suo punto di vista, questo non potrebbe mai accadere.

Giorgio Manetti svela cosa ci sarebbe sotto

Nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Mio, Giorgio Manetti ha svelato che è impossibile che la redazione di Uomini e Donne lasci andare via Gemma Galgani. Il motivo della sua presenza in studio, infatti, esulerebbe dalla volontà di trovare l’ammore. La presenza di Gemma sarebbe motivata da altre ragioni, di tipo aziendale. Con queste parole, dunque, Giorgio ha alluso al fatto che Gemma sia una sorta di “dipendente”, un membro del cast del talk show pomeridiano.

Proprio in virtù di questo, la produzione non potrebbe mai fare a meno della sua presenza all’interno dello studio. Tutte le voci che circolano non sono altro che indiscrezioni diffuse per generare un po’ di hype attorno al suo personaggio e alla trasmissione. Ad ogni modo, per il momento, né gli autori, né la diretta interessata sono intervenuti per commentare la faccenda. Solo il tempo ci darà tutte le risposte.