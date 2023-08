Un posto al sole anticipazioni venerdì 4 agosto 2023: Damiano e Eduardo alla resa dei conti

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che quella di domani sarà una puntata davvero decisiva per due persone. L’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì.

In passato, Damiano ed Eduardo erano inseparabili, ma un evento li ha allontanati. Viola e Eugenio cercano spiegazioni da Antonio riguardo a quanto successo con Manuel. Roberto è sempre più legato a Tommaso, mentre Marina vuole scoprire la verità prima del battesimo. Nonostante volesse tenerlo lontano, Rossella si presenta a casa di Nunzio. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Anticipazioni Un posto al sole 4 agosto: Eduardo e Damiano nascondo qualcosa

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata del 4 agosto ci danno sapere che Eduardo e Damiano nascondo qualcosa. Si saprà infatti che i due ragazzi erano insperabili da giovani, legati da una forte amicizia.

Qualcosa di molto grave però li ha separati, ma al momento ancora non sappiamo di cosa si tratta. Intanto, Viola ed Eugenio provano a chiedere al piccolo Antonio cosa è successo con l’amichetto. Orami anche l’amicizia tra il piccolo e Manuel sembra finita. Dirà la verità?

Anticipazioni, Feri legato sempre di più a Tommaso

Largo spazio anche a Roberto. Il Ferri purtroppo è caduto nelle grinfie di Lara. La Martinelli ha escogitato un piano malefico e alla fine è finita per vincere lei. Al momento sembra avere ancora tutto sotto controllo anche perchè ha fatto in modo che Roberto potesse legarsi sempre di più al bambino.

Nello stesso tempo però Marina vuole scoprire la verità sul suo DNA, prima del suo battesimo. Intanto Rossella, nonostante voglia tenere Nunzio a distanza, si presenta a casa sua. Cosa succederà? Non ci resta altro che attendere