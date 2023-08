Alberto Matano si schiera con Myrta Merlino poi l’affondo alla D’Urso: Mai guardato i suoi programmai

Myrta Merlino è a lavoro sulla nuova edizione di Pomeriggio Cinque, dopo che Barbara D’Urso è stata fatta fuori. Ovviamente adesso a livello televisivo si prospetta una bella sfida con Alberto Matano che alla guida de La Vita in Diretta riesce a raggiungere ascolti soddisfacenti.

Intervistata da Chi, la neo arrivata a Mediaset ha avuto modo di raccontare il suo rapporto con il collega di Rai 1 e con la stessa Barbara. Ecco cosa ha detto.

Myrta Merlino conduce Pomeriggio 5: cosa pensa di Barbara D’Urso

Il noto programma televisivo da quest’anno si appresta a cambiare immagine. Non solo l’addio alla conduttrice Barbara D’Urso ma addio anche a tutto ciò che fino a pochi mesi fa era considerato trash. Myrta Merlino seguirà una nuova linea guida diversa da quella usata precedentemente. Nello specifico non si parlerà di gossip ma tanta cronaca e attualità saranno all’ordine del giorno. Pier Silvio è stato preciso addio alla televisione che abbiamo sempre visto fino ad oggi. In una recente intervista la Merlino ha voluto dire la sua sulla D’Urso, facendo una precisazione:

“Siamo due donne diverse e con percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta verità, spero rimanga”. Nonostante ciò ha confermato che comunque non ha mai avuto tempo di vederla

Alberto Matano e il consiglio all’amica: fai attenzione!

Il nuovo Pomeriggio Cinque si troverà a fronteggiare La Vita in Diretta guidata da Alberto Matano. Tra i due, però, non c’è alcuna rivalità e a rivelarlo è stata la stessa Myrta. La conduttrice ha fatto sapere che lei e Matano sono molto amici anche in privato.

Spesso si incontrano a Pantelleria e assieme ai rispettivi compagni trascorrono qualche giorno insieme. La Merlino ha concluso dicendo che lei e Alberto hanno parlato molto e da buon collega lui le ha dato degli ottimi consigli e dritte professionali