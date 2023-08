Sanremo 2024, Amadeus prepara il botto: chi c’è in lizza

Negli ultimi anni la visione del Festival di Sanremo è cambiata totalmente. E’ inutile negare che il tutto è stato merito di Amadeus e del suo grande ruolo che ha avuto in queste tre edizioni da record. Era dai tempi di Pippo Baudo che il karmesse non avesse più tanto successo. In questi giorni, sono usciti i primi nomi di coloro che potrebbero comporre il cast della prossima edizione del Festival.

Tra le trattative del direttore artistico sembrerebbero esserci due rapper che hanno conquistato le classifiche nel 2023. Di chi si tratta? Di Tedua e di Geolier. Entrambi farebbero il loro debutto al Festival, anche se la presenza di Geolier sembrerebbe più certa rispetto a quella del collega.

Festival di Sanremo 2023: chi sono i 20 nomi in lizza

Sempre nel mondo del rap in lizza ci sarebbero anche altri rap, tra cui Ghali, Matteo Paolillo, con una canzone in napoletano, e Rose Villain, già disco d’oro con il suo primo album. Dopodiché, il direttore artistico ha anche gli occhi puntati su rapper di casa Warner come Luché, Baby gang e Ernia.

Fred De Palma e Baby K, potrebbero tornare al Festival dopo essere stati vicini a partecipare in passato. Uno dei nomi che ha suscitato interesse negli ultimi due anni ma che non è ancora riuscito a entrare nel cast è Bresh.

Amadeus punta sui giovani e su grandi ritorni

La lista però continua ancora, pare che il direttore artistico vorrebbe sul palco anche il figlio di Andrea Bocelli, Matteo Bocelli. Altri due nomi in lizza sono Angelina Mango, vincitrice di Amici, e Alfa, che potrebbe aggiudicarsi un posto dopo il grande successo di “Bellissima”. In aggiunta, sembra praticamente certa la presenza di Alessandra Amoroso .

Un altro sogno del conduttore è quello di portare sempre sul palco il grande artista Cesare Cremonini. Infine, potremmo vedere anche i Negramaro, che hanno festeggiato i vent’anni di carriera di recente. Nel 2024, potrebbe essere la volta di gIANMARIA, vincitore di Sanremo Giovani 2022, e di Matteo Romano, ma anche Sangiovanni.