Temptation Island, l’ex di Greta è un noto e chiacchieratissimo ex tronista: “Vi svelo chi è veramente”

Lunedì 31 luglio si è conclusa questa edizione di Temptation Island chiudendo una stagione piena di successi. Nel corso dell’ultima puntata, il pubblico ha potuto vedere cosa è successo alle coppie del programma un mese dopo la fine delle registrazioni. Una delle storie che ha maggiormente attirato l’attenzione dei telespettatori è stata sicuramente quella di Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

I due, dopo una storia di cinque anni, hanno deciso di lasciare il reality separati e con i corrispettivi tentatori. Lei si è avvicinata al tentatore Igor Zeetti, mentre lui ha iniziato una vera e propria storia d’amore con Greta Rossetti.

Temptation Island: prosegue a gonfie vele tra Mirko e Greta

E se quella tra Perla e Igor sembra solo un’amicizia diversamente è la situazione per Greta e Mirko. I due ragazzi sembrano fare sul serio e pare che si siano già presentati alle corrispettive famiglie. Ma non solo entrambi si sono tatuati la stessa scritta come simbolo di amore.

Insomma, un colpo di scena che ha lasciato i fan del reality che mai avrebbero immaginato una cosa del genere. Ma dal web, è venuto fuori che la Rossetti in passato è stata fidanzata con un noto tronista, molto amato e tanto chiacchierato.

Chi è l’ex famoso fidanzato di Greta Rossetti

Greta Rossetti è stata fidanzata con Eugenio Colombo. L’ex coppia si è frequentata per un po’ di tempo, ma la storia è poi finita dopo che l’ex volto del dating show di Canale 5 è stato beccato mentre si scambiava un bacio con Guendalina Canessa. A quanto pare, Colombo non si sentiva ancora pronto ad impegnarsi, dato che si era lasciato da poco con Francesca Del Taglia.

Ad ogni modo, i due sono rimasti in buoni rapporti e il deejay si è detto molto contento del successo che la giovane sta avendo grazie a Temptation Island. A tal proposito l’ex Colombo a voluto dire la sua sulla ragazza precisando che è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo ma alla fine è una brava persona.