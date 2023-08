Separazione Totti Blasi, arriva la decisione del giudice: botta per Ilary, cosa è costretta a fare

In queste ore è arrivata finalmente la decisione del Tribunale Civile di Roma il quale si sta occupando di gestire la causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo scorso 1° giugno era stata emessa una sentenza, la quale esortava Ilary a restituire i Rolex presumibilmente presi e porli in una zona accessibile per entrambi gli ex coniugi.

La showgirl, però, mediante i suoi legali aveva fatto ricorso e, in queste ore, è arrivata la replica da parte del giudice. A quanto pare, il ricorso è stato respinto, pertanto, vediamo ora cosa sarà costretta a fare la donna.

Ecco la decisione del Tribunale civile di Roma: cosa dovrà fare Ilary Blasi

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi procede senza esclusione di colpi. Al centro dell’attenzione continua ad esserci una questione molto calda, ovvero, quella inerente i Rolex spariti dalla collezione di famiglia. Il giudice aveva optato circa due mesi fa per cointestare tali beni ad entrambi i protagonisti chiamati in causa. La Blasi, però, si era opposta a tale decisione e aveva richiesto l’affidamento esclusivo di alcuni di questi oggetti in quanto reputati un regalo dell’ex marito.

Il giudice, però, ha respinto questo ricorso ed ha obbligato Ilary a restituire gli oggetti presi e porli in una cassetta di sicurezza intestata ad entrambi. La donna ha anche pochissimo tempo a disposizione per agire in tal senso, in quanto sono passati già due mesi dalla prima decisione del giudice. Come se non bastasse, però, la donna ha avuto anche un’altra batosta a seguito di questa nuova sentenza.

Separazione a favore di Francesco Totti: la seconda batosta per la showgirl

Nello specifico, infatti, durante la causa di separazione tra Totti e la Blasi, quest’ultima aveva chiesto anche la restituzione di alcuni oggetti di valore che le sarebbero stati sottratti da Francesco. Il giudice, però, ha rifiutato anche questo punto, ritenendo che fosse passato troppo tempo dalla fine del procedimento giudiziario. La causa, infatti, è iniziata il 15 ottobre e si è conclusa il 1° giugno.

La conduttrice tv, dunque, avrebbe dovuto notare prima la scomparsa di tali oggetti di valore. Adesso, però, resta da mettere a punto la questione inerente il numero di orologi da restituire. Ilary ritiene di averne 2 o al massimo 4, mentre Totti l’accusa di avergliene sottratti almeno 6 o 7. Insomma, brutto colpo per Ilary che, proprio ieri, aveva pubblicato un video in cui si era mostrata all’interno di un aeroporto intenta a partire.