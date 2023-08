Temptation Island Greta fa arrabbiare Mirko, lui sbotta: “Questa me la paghi…” (FOTO)

La relazione nata a Temptation Island tra il fidanzato Mirko e la tentatrice Greta prosegue anche dopo il reality show. Sul conto dei due protagonisti sono trapelati svariati gossip e rumor volti anche a mettere in cattiva luce il loro sentimento.

Noncuranti di tutto, però, i due ragazzi stanno proseguendo la loro storia e, in queste ore, hanno deciso di registrare anche dei contenuti insieme. Uno di essi sta generando molto scalpore sul web. Vediamo di che si tratta.

I punzecchiamenti tra Mirko e Greta

Greta e Mirko sono ancora fidanzati dopo Temptation Island. Tra i due sembra essersi instaurato sin da subito un rapporto di grande intesa e complicità. Proprio per tale ragione, la ragazza ha registrato un video senza che il suo fidanzato se ne accorgesse e poi lo ha divulgato sui suoi profili Instagram. Nella clip in questione è ripreso Mirko mentre è intento a lavare il parabrezza dell’auto. Greta ha ripreso tutto facendo anche dell’ironia in sottofondo.

Successivamente, poi, nel momento in cui Mirko si è accorto di quanto stesse accadendo, ha deciso di levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Nello specifico, infatti, ha condiviso tale post anche sul suo profilo, ma ha aggiunto una didascalia, che ha tutta l’aria di essere un avvertimento. Nello specifico, infatti, il ragazzo ha esortato la sua fidanzata a stare in guardia poiché presto gliel’avrebbe pagata. (Continua dopo la foto)

Mirko fa uno sfogo dopo Temptation Island

Questo modo di stuzzicarsi tra Mirko e Greta sta entusiasmando i fan di Temptation Island. I due sembrano davvero molto affiatati, quasi come se si conoscessero da molto prima del reality show. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno dalla fine del programma, Mirko ha deciso di pubblicare un messaggio rivolto a tutti i suoi follower. Nello specifico, ha scritto di essere molto contento per come siano andate le cose.

Grazie al reality show, infatti, ha capito che la realtà che stava vivendo non era assolutamente sana per lui e non lo faceva stare bene. Stare con una persona solo per paura di ferirla o di farla star male non farà che far precipitare la situazione. Quindi, nella vita ci vuole sempre il coraggio di prendere delle decisioni e di assumersi tutte le responsabilità del caso. Ad oggi, dunque, sente di aver fatto la scelta giusta e non si pente di nulla.