Tradimenti Ilary Blasi, Francesco Totti vuota il sacco in tribunale: i nomi degli amanti

Si è capito fin da subito che la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbe stata difficile. Ed è proprio così che sta finendo: è una guerra aperta. Nelle ultime ore, come ha ricostruito il Corriere della Sera, in tribunale c’è stato uno scambio di reciproche accuse sui tradimenti. Lui ha accusato lei e lei ha fatto lo stesso. Francesco però non è rimasto in silenzio quando ha dovuto fare i nomi, rivelando davanti a tutti con chi la moglie è stata infedele.

La situazione poi ha preso una piega di ‘non ritorno’ pochi giorni fa quando la conduttrice Mediaset, tramite i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, ha presentato al Tribunale civile di Roma anche una richiesta formale di addebito contro l’ex marito.

Tradimenti Ilary Blasi: Francesco Totti vuota il sacco

Davanti ai legali, Ilary Blasi ha spiegato che il matrimonio con Francesco Totti, dopo 17 anni è finito per colpa del suo tradimento con Noemi Bocchi. D’altra parte, come del resto ha anche confermato il calciatore, quest’ultimo afferma che la storia con la sua nuova fiamma è iniziata dopo Capodanno, consolidandosi solo nel 2022.

E qui proprio gli avvocati di Totti sono partiti con la controparte, spiegando che la prima a tradire è stata proprio Ilary Blasi. A dimostrazione di ciò ci sarebbero dei messaggi compromettenti in mano a l’ex Capitano.

I nomi dei presunti amanti di Ilary Blasi

Francesco ha fatto sapere che non avrebbe mai immaginato di poter spiare la moglie ma quando più di una persona gli ha dato avvertimenti lui ha dovuto agire. Da li ha capito che tra lei e il suo amante c’era una terza persona.

Si tratta della sua amica parrucchiera che faceva da tramite. Ma non è tutto perchè nella prossima udienza prevista per il 20 settembre, i legali faranno anche i nomi della lista degli amanti della Blasi. Tra questi ci sono Cristiano Iovino e Luca Marinelli.