Ale di Temptation Island gravemente insultata: “Vorrei sputarti in faccia…” Lei replica (FOTO)

Esporsi nel mondo dello spettacolo e, di conseguenza, sui social espone anche al rischio di dover fare i conti con dei commenti e degli insulti davvero beceri. Questo è ciò che è accaduto in queste ore ad Ale di Temptation Island.

Alessia Ligotti ha intenerito buona parte del pubblico del reality show a causa del modo in cui è stata trattata dal suo, ormai, ex fidanzato Federico. Ad ogni modo, c’è anche una parte di persone che, invece, non sembra gradire molto la sua persona. In queste ore, infatti, la giovane ha pubblicato alcuni messaggi molto forti che ha ricevuto.

I pesanti insulti ricevuti da Ale di Temptation Island

Ale di Temptation Island è stata presa di mira da un utente del web. La persona in questione ha pensato bene di mandare dei messaggi privati alla ragazza per esternarle tutta la sua avversione nei suoi riguardi. L’utente in questione, però, ci è andato giù in maniera decisamente pesante, al punto che la destinataria delle offese ha deciso di rendere tutto pubblico e spendere qualche parola per commentare l’accaduto.

Tra i vari insulti pubblicati da questo utente ce ne sono stati alcuni decisamente fuori luogo. Ale è stata definita come una persona inutile e fastidiosa. Il suo tono di voce è davvero irritante e sembra voler interpretare il ruolo di narratrice poco riuscita. L’utente, poi, è arrivato addirittura a dire che, se ne avesse la possibilità, vorrebbe “sputare in faccia” la destinataria delle sue accuse.

La replica di Alessia Ligotti

Ale, ovviamente, è rimasta spiazzata da simile insistenza e cattiveria, sta di fatto che l’ex concorrente di Temptation Island ha deciso di rendere pubblici tali messaggi. La giovane ha deciso di rispondere in maniera piuttosto tranquilla. A suo avviso non le sembra il caso di innervosirsi per una persona di così basso livello. A tal proposito, infatti, la giovane ha esortato l’utente in questione, che ce l’ha così tanto con lei, a non tornare più sul suo profilo.

Se la sua presenza le genera tutto questo malessere, infatti, l’autore o autrice di simili messaggi farebbe bene a navigare per altri mari, in modo da non guardare più i contenuti di Ale. Ad ogni modo, al di là di questo caso sporadico, la ragazza ha anche tantissimi fan ed è circondata dall’affetto delle persone care. Dopo la cocente delusione avuta da Federico, infatti, sta riprendendo in mano la sua vita ed ha deciso di ricominciare da zero, effettuando anche un cambio look che, tuttavia, ha generato molto sgomento.