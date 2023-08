Vittoria di Temptation Island torna sui social e spiazza: andrà a Uomini e Donne? (FOTO)

Vittoria Egidi ha ripreso anche lei possesso dei suoi social dopo la fine di Temptation Island. La ragazza è stata molto criticata poiché ha tradito il suo fidanzato Daniele De Bosis. Ad ogni modo, la giovane ha deciso di gettarsi alle spalle il passato e guardare al suo futuro

Tra i vari contenuti pubblicati, però, c’è un commento in particolare che ha subito stuzzicato la curiosità dei numerosi fan. Si tratta di un intervento legato alla prossima edizione di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

Vittoria Egidi va a Uomini e Donne? Il comento criptico

Vittoria potrebbe passare da Temptation Island a Uomini e Donne? Questa è un’ipotesi che non va assolutamente scartata in quanto è una cosa molto comune al giorno d’oggi. A far nascere questo sospetto, comunque, è stata la diretta interessata. La ragazza sta pubblicando alcuni messaggi di conforto e sostegno che sta ricevendo dai fan. Tra di essi c’è anche quello di un utente che ha scritto in una fandom di Uomini e Donne dicendo di volete Vittoria nel programma.

La pagina in questione, allora, non ha esitato ed ha subito rimbalzato la domanda alla diretta interessata. Vittoria si è limitata a condividere questo contenuto, senza dare una reale risposta in merito. Il fatto che abbia preso i considerazione la faccenda, però, ha significato per molti che sarebbe ben disposta a cimentarsi in questa nuova ed ipotetica avventura nel dating show dei sentimenti. (Continua dopo la foto)

Le prime parole di Vittoria su Temptation Island

In ogni caso, oltre che parlare dell’ipotesi di passare da Temptation Island a Uomini e Donne, Vittoria ha anche voluto spendere delle parole per commentare la recente avventura appena conclusa. A tal riguardo, ha detto che per lei è stato molto difficile commettere gli errori che ha commesso. Ad un certo punto della sua vita, infatti, si è resa conto di non provare più lo stesso sentimento per il suo fidanzato, quindi ha deciso di voltare pagina.

La cosa più brutta con cui adesso si trova a fare i conti, però, è il giudizio altrui. Qualunque cosa faccia o dica, infatti, agli occhi degli altri apparirà sempre come una persona sbagliata, che ha agito in maniera errata ferendo i sentimenti di un’altra persona. Alcune persone a lei vicine, però, sono intervenute al di sotto di questo post cercando di darle manforte ed esortandola ad essere forte e ad andare avanti in quanto non è una cattiva persona.