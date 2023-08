Maria De Filippi da un ultimatum a Gemma Galgani: il rumors sulla dama

Sono ormai diversi anni che vediamo Gemma Galgani a uomini e donne. Nonostante ci abbia provato e riprovato diverse volte la dama del trono over continua ad incuriosire il pubblico.

Molti appassionati continuano a chiedersi se anche quest’anno sarà presente in studio e a confermarlo è Lorenzo Pugnaloni. Il noto blogger ha fatto sapere che molto probabilmente per la torinese questo è il suo ultimo anno, spiegando anche il perchè

Gemma Galgani, ultimo anno a Uomini e donne?

Gemma Galgani è ancora alla ricerca dell’uomo perfetto. La dama del trono over a distanza di più di 10 anni continua ad essere presente nel format della De Filippi sperando di trovare la sua anim gemella. Tra poche settimane inizieranno le registrazioni e la sua presenza ormai è confermata. Nonostante le tante delusioni d’amore, la protagonista del trono over è pronta ancora una volta a mettersi in gioco.

Questo però sarà l’ultimo tentativo, almeno questo è quello che fa sapere Lorenzo Pugnaloni sul settimanale Mio in edicola questa settimana. Che sia davvero così? Saprà giocarsi le sue carte? Chi conosce bene Gemma sa che nonostante non abbia accanto un uomo non rinuncia mai ad essere felice. Anche questa estate non si è persa d’animo e tra amici e colleghi si è divertita tantissimo

Gli amori di Gemma a Uomini e donne

Sono state tante le delusioni di Gemma a Uomini e donne. Tra le più clamorose senza dubbio quella con Elio e Giorgio Manetti. Anche in questa stagione, la dama ha provato a conoscere diversi cavalieri senza però concludere nulla di importante.

Pochi mesi fa si è parlato anche id un ritorno nel format di Giorgio Manetti, anche se pare che sia felicemente fidanzato con Anna Tedesco. Insomma, nell’attesa di capire cosa ci riserva questa nuova stagione non ci resta altro che attendere le registrazioni previste per il 30 e il 31 agosto