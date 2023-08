Amici, Maria De Filippi pronta al colpaccio: chi sostituisce Raimondo Todardo

Raimondo Todaro andrà via da Amici. Dopo mesi e mesi di indiscrezione è arrivata la conferma. Purtroppo, nell’ultima edizione del talent, il maestro spesso è stato al centro di dibattiti e anche pesanti con Alessandra Celentano.

Ma non solo, l’insegnante di ballo ha avuto un diverbio anche con la padrona di casa, tanto da indurlo a lasciare… Ma chi prenderà il suo posto nella prossima stagione?

Raimondo Todaro lascia Amici: chi arriva al suo posto

Lo scorso anno, Todaro si è trovato coinvolto in una vera e propria lite con la padrona di casa, Maria De Filippi, come detto in precedenza. Durante una puntata del serale, il professore di danze latino americane si era scagliato contro Rudy Zerbi per aver mandato al ballottaggio contro un suo allievo, Alessio, la cantante Angelina Mango. Angelina è sempre stata vista come una papabile vincitrice del talent e, per questo, Raimondo non considerava la sfida equa.

La polemica poi è continuata con la padrona di casa, che non apprezzando l’intervento di Todaro gli aveva detto in maniera esplicita di darle la coppa dato che già sapeva che fosse stata lei la vincitrice. Tale scena però non è andata in onda e solo dopo sono venuti fuori i particolari.. Insomma, ad oggi tra i due non corre ancora buon sangue e pare che Queen Mary sia pronta a sostituirlo.

Giuseppe Giofrè prossimo prof di Amici?

Maria secondo alcune indiscrezioni sarebbe sempre più convinta di sostituirlo e pare aver puntato uno dei suoi “pupilli”, ovvero il ballerino Giuseppe Giofrè, che nell’ultima edizione di Amici ha ricoperto il ruolo di giudice durante il Serale. Nello stesso tempo anche l’ex allievo è molto legato alla presentatrice tanto da considerarla la sua seconda madre.

Il danzatore, infatti, deve la sua grande popolarità a lei. Dal 2011 Giofrè è riuscito a sbarcare in America e a ballare con pop star di livello mondiale, come Taylor Swift, Jennifer Lopez e Ariana Grande.