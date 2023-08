Temptation Island Winter sarà Vip? L’ultima indiscrezione fa impazzire i fan

Temptation Island in versione tradizionale è giunto al termine, ma già fervono i preparativi per quanto riguarda la versione Winter. L’ultima indiscrezione che è trapelata a riguardo fa riferimento al fatto che nel cast potrebbero esserci dei Vip.

Come riportato dall’influencer Amedeo Venza, infatti, sembra proprio che in azienda si stia parlando di introdurre all’interno del cast alcuni personaggi già noti al pubblico di Canale 5. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le ultime indiscrezioni su Temptation Island Winter: cast di vip?

Come tutti i fan del reality show più caldo dell’estate sapranno, tra non molto apriranno i battenti di una versione tutta nuova, decisamente invernale. Temptation Island, dunque, si prepara a diventare Winter, portando alla luce altri nuovi intrighi, ma in una cornice decisamente più fredda rispetto al solito. La collaboratrice di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha spiegato che al momento non si è ancora parlato della nuova edizione del format.

La prima riunione, infatti, ci sarà il 20 agosto. In tale occasione, si avrà modo di parlare di tutti i programmi di Maria De Filippi. Contestualmente, però, sul web stanno trapelando delle indiscrezioni piuttosto interessanti. Voci di corridoio, infatti, avrebbero riportato la notizia secondo cui si starebbe pensando di introdurre anche dei personaggi famosi all’interno del reality show.

Il web impazzito all’idea: quali coppie potrebbero partecipare?

Nel caso in cui questa indiscrezione dovesse essere riconfermata, allora, Temptation Island Winter si avvicinerà molto a Teptation Island Vip. Un po’ di tempo fa, infatti, Mediaset decise di puntare su tale trasmissione, che a suo tempo fu affidata a Simona Ventura. Tale programma andò in onda a settembre, quindi sempre in un periodo estivo. In questo caso, invece, si starebbe pensando di dare luogo ad un format tutto invernale.

Per il momento, però, non ci sono ancora molte informazioni a riguardo. Come già detto, tutto lo staff è in ferie e tornerà al lavoro tra qualche settimana. Sul web, però, i fan si stanno già sbizzarrendo nel cercare di capire quali potrebbero essere i vip scelti dagli autori per cimentarsi nel lungo e tortuoso viaggio nei sentimenti. I primi pensieri sono andati a coppie nate all’interno di Uomini e Donne, che generano sempre una grande curiosità. O, ancora, a protagonisti che hanno preso parte al GF Vip. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.