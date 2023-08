Oroscopo 7 agosto 2023: Ariete favoriti gli investimenti, Bilancia problemi in amore

Le previsioni dell’oroscopo del 7 agosto invitano i Pesci ad essere un po’ più concentrati. I Gemelli, invece, stanno per vivere un momento molto più disteso dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo da Ariete a a Vergine

Ariete. Se state pensando di investire in un nuovo progetto, sappiate che questo è un momento favorevole. Naturalmente non dovete gettarvi a capofitto senza fare tutte le accurate valutazioni del caso.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 7 agosto denotano una certa ondata di positività per quanto riguarda l’amore. Siete stati un po’ frenati di recente, ma adesso è tempo di allargare i vostri orizzonti senza farvi troppi problemi.

Gemelli. In amore il periodo burrascoso che avete vissuto di recente sta per lasciare spazio ad un po’ di ottimismo. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e non vi fermate dinanzi qualche “no” ricevuto di recente.

Cancro. Buon momento per dedicarsi un po’ a se stessi e alla cura della propria mente e del proprio corpo. Non siate pervasi necessariamente dall’istinto della Croce Rossa. Ricordate che non spetta a voi risolvere tutti i problemi del mondo.

Leone. Ci sono d elle novità che riguardano la sfera professionale che potrebbero portarvi a vivere dei cambiamenti molto favorevoli. In amore, però, potreste essere costretti a dover fare una scelta.

Vergine. Giornata un po’ impegnativa sul lavoro. La vostra mente è altrove, pertanto, al minimo intoppo finite per perdere la pazienza. Fatevi forza e coraggio e non abbiate paura di mostrare il vostro vero io.

Previsioni 7 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo potrebbero esserci stati degli screzi dal punto di vista sentimentale. Se le cose con il partner non stanno andando nel migliore dei modi, forse è il caso di guardarsi allo specchio e di capire anche quali siano i vostri errori.

Scorpione. Se siete ancora al lavoro e ancora non avete staccato la spina, potreste mostrare un po’ di insofferenza. Ricordate che per dare il massimo è necessario anche sgombrare la mente dai pensieri e le preoccupazioni.

Sagittario. Secondo l’oroscopo del 7 agosto questo è il momento di farsi avanti. Se nutrite un sentimento forte per qualcuno, esprimetelo. Nella vita non c’è cosa più brutta di collezionare rimpianti.

Capricorno. Sia in amore sia nel lavoro bisogna essere determinati. Anche se sono due ambiti totalmente differenti, il metodo è sempre lo stesso. Cercate di essere più lungimiranti e di non pensare solo al presente.

Acquario. Chi ha avuto delle divergenze in questo periodo, potrà recuperare. Una volta che i nervi sono più distesi, riuscirete a vedere certe cose in maniera del tutto differenze, e certe cose che prima vi sembravano insormontabili, assumeranno un’altra connotazione.

Pesci. Siete molto indecisi in questo periodo, forse a causa dei troppi pensieri che avete per la testa. Chi è in vacanza farebbe bene a godersi questi giorni di relax, ma se non rientrate in questa categoria, allora cercate di non perdere la concentrazione.