Al Bano-Lecciso, “si teme la rottura”: voci impazzite sulla coppia

Ancora indiscrezioni e voci di crisi su Albano e Loredana Lecciso. Sulla coppia girano diverse voci secondo cui ci sarebbe un po’ di maretta tra i due, tanto che al momento starebbero passando le vacanze separati.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la Lecciso ha voluto fare chiarezza su queste indiscrezioni: sono bastate poche voci per far partire subito il tam tam di un’eventuale rottura.

Loredana Lecciso e Albano in crisi? Quel dettaglio non passa inosservato

Nelle scorse settimane sono uscite fuori foto di Al Bano in vacanza in Sardegna con sua figlia senza però Loredana Lecciso. Il cantante ha trascorso qualche giorno di relax assieme agli amici e assieme alla sua bambina, prima di tornare a lavoro. Un dettaglio questo che non è passato inosservato ai tanti fan, soprattutto dopo quello che è successo al suo concerto evento “4 volte 20”.

Come è noto a tutti, la presenza della salentina non era di gradimento per Romina. Insomma, dopo tutte queste voci adesso a rompere il silenzio è stata proprio Loredana. Ancora una volta la show girl si è trovata costretta ad intervenire e a spiegare come stanno realmente le cose tra lei ed Albano

La Lecciso toglie ogni dubbio e mettere a tacere il gossip

“Non è vero che stiamo facendo vacanze separate – è stata la smentita della compagna di Al Bano – e tra noi non c’è alcuna crisi”. Semplicemente il cantante sta passando alcuni giorni a casa di amici in Sardegna:

“Avevano invitato pure me ma sono io che ho preferito rimanere a casa mia. Sono una persona che non ama spostarsi, perché adoro vivere la mia casa, dividendomi tra la lettura di un buon libro e le lunghe passeggiate in mezzo al bosco. Tra l’altro l’artista non era da solo, accanto a lui c’era sua figlia Jasmine. A tal proposito Loredana si è detta molto contenta che pare e figlia passino del tempo assieme.