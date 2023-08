La Volta Buona cast: ecco chi ci sarà con Caterina Balivo, inizio registrazioni e argomenti

La Volta Buona è il nuovo format assegnato a Caterina Balivo dalla Rai e, in queste ore, sono emerse delle interessanti indiscrezioni in merito al cast e non solo. Pian piano stanno iniziando a delinearsi le linee guida del nuovo format che intratterrà il pubblico nei pomeriggi Rai.

Nella trasmissione ci sarà un cast fisso, che farà da spalla alla conduttrice. Inoltre, ci saranno delle rubriche apposite. L’idea del direttore Angelo Mellone è quella di creare una struttura un po’ più precisa e meno confusionaria. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Ecco come sarà formato il cast de La Volta Buona

Il nuovo programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, aprirà i battenti a settembre e in questo periodo stanno trapelando delle indiscrezioni in merito al cast. Stando a quanto appena rivelato da Tv Blog in un’anteprima, pare che la conduttrice sarà affiancata da alcuni personaggi che faranno sempre parte della trasmissione. Tra di essi troviamo il professor Umberto Boccoli. Quest’ultimo, con i suoi modi appassionanti, dovrebbe raccontare la storia delle eccellenze del nostro paese.

A seguire, poi, ci sarà anche Gianni Ippoliti, a cui potrebbe essere assegnato uno spazio specifico all’interno del format di Rai 1. Ad accompagnare la presentatrice, poi, dovrebbero esserci anche il conduttore ed esperto di moda Enzo Miccio e l’esperto di musica Dario Salvatori. Ciascuno di loro si dedicherà a degli argomenti specifici, in modo da creare degli spazi specifici all’interno del programma.

Temi trattati, inizio registrazioni e altri spoiler

Oltre al cast, sono emerse anche altre informazioni in merito al nuovo talk show La Volta Buona. Il programma di Caterina Balivo avrà lo scopo di intrattenere il pubblico prestando particolare attenzione alle eccellenze del nostro paese. Ci sarà tanta cultura, spettacolo e non mancheranno neppure dei momenti di gioco per i telespettatori. Inoltre, nella parte conclusiva della puntata ci sarà sempre uno spazio dedicato alle soap opera.

Questo per spianare la strada al Paradiso delle Signore, che andrà in onda subito dopo. Non è escluso, dunque, che possano esserci anche dei momenti dedicati ad interviste dei vari attori. In questo periodo si stanno tenendo delle riunioni in azienda proprio per mettere a punto tutti i dettagli del nuovo show. Le registrazioni dovrebbero cominciare dopo la metà di agosto, pertanto, sarà allora che si avranno delle informazioni precise in merito al programma.