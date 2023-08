Ex tronista di Uomini e Donne finisce in ospedale e viene licenziata: “Sono disperata”

In queste ore, un’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato uno sfogo davvero molto toccante in quanto ha raccontato di essere finita in ospedale. La persona in questione è Teresa Cilia, la quale si è sfogata con i fan tra le lacrime rivelando di non trovarsi un bel periodo.

L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi si è aperta molto ed ha rivelato di avere una malattia che purtroppo sta rendendo la sua vita un inferno. A causa dei problemi che ha, inoltre, ha perso anche il lavoro. Vediamo cosa ha detto.

Lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne: ecco perché è finita in ospedale

Questo non è assolutamente un bel momento per l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia, la quale ha svelato di essere finita più volte in ospedale ultimamente. La giovane ha raccontato di soffrire di fortissimi emicranie che, purtroppo, si stanno facendo sempre più pesanti. In diverse occasioni, infatti, è stata costretta a recarsi al pronto soccorso a causa di alcuni attacchi fortissimi.

Teresa ha spiegato di avere questo disturbo da diverso tempo, al punto che ha girato tantissimi centri nella speranza che qualcuno le trovasse una soluzione. Al momento, però, le hanno dato tutti palliativi, mediante delle pillole che, tra l’altro, hanno anche un costo molto elevato. Di recente, però ha appreso che esisterebbe la possibilità di sottoporsi a delle iniezioni di botulino, che vengono fatte tra collo, spalle e fronte, le quali dovrebbero attenuare questo disturbo.

Teresa Cilia svela anche di essere stata licenziata

Prima di procedere in qualunque modo, però, L’ex tronista di Uomini e Donne si è rivolta ai suoi fan chiedendo loro se qualcuno soffra del suo stesso disturbo ed abbia dei rimedi. Nel corso del suo sfogo, Teresa ha fatto gli occhi lucidi, in quanto ha detto di trovarsi in un momento davvero complicato. Questo disturbo, che per chi non ne soffre può sembrare banale, è in realtà invalidante.

Lei, infatti, ha raccontato di aver perso anche il lavoro. Purtroppo, infatti, quando veniva colta da questi attacchi e doveva recarsi in ospedale, era costretta ad assentarsi dal posto di lavoro. Questa situazione è diventata un problema per i suoi datori di lavoro che, di conseguenza, hanno ritenuto opportuno licenziarla. La Cilia, dunque, ha svelato di non sentirsi tutelata dallo Stato, anche perché ha tanti costi da pagare tra visite e medicinali. Desso si metterà alla ricerca di un nuovo centro nella speranza di risolvere questo problema e riprendere in mano la sua vita.