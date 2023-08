Ex di Uomini e donne arrestato per violenza e minacce di morte: Maria De Filippi interviene con un comunicato

In queste ore sta circolando in rete una notizia al quanto preoccupante che ha scioccato i fan di Maria De Filippi. Un ex partecipante di Uomini e Donne è stato arrestato per botte e minacce di morte alla fidanzata.

Si tratta di Marco Arduini, il quale è stato prelevato dai carabinieri di Cattolica, a Rimini. Originario di Roma, aveva preso parte al programma di Maria De Filippi tra il 2017 e il 2018, e allontanato dopo solo due puntate. Ma cosa è successo?

Arrestato ex partecipante di Uomini e donne

Marco è stato trasferito nel carcere per un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero, Davide Ercolani, e firmata dal gip Raffaella Ceccarelli. Stando a ciò che emerge, l’ex cavaliere 45enne aveva intrapreso una relazione amorosa con una 19enne “conosciuta nell’albergo riccionese dove entrambi lavorano”.

Purtroppo, da li a poco la storia è diventata molto difficile da gestire in quanto l’ex partecipante di Ued si è rivelato un’altra persona. La vittima addirittura ha raccontato di aver ricevuto morsi sul viso e minacce con coltelli. Le complicazioni sarebbero arrivate nel momento in cui la 19enne si sarebbe rifiutata di andare a convivere con Arduini, il quale avrebbe poi iniziato ad avere un atteggiamento violento e possessivo. Solo oggi, la giovane ha trovato il coraggio di denunciare, grazie alla confidenza fatta ad un’amica. Immediata la denuncia e poi l’arresto

Marco Arduini arrestato: interviene Maria De Filippi

Marco Arduini è stato un volto del Trono Over del dating show di Maria De Filippi nel 2017. Nel 2018 aveva rilasciato anche una lunga intervista al Magazine dedicato al programma e poi non si è più saputo nulla. La conduttrice in queste ore dopo la bufera è voluta intervenire in prima persona attraverso un comunicato stampa.

“A proposito di UeD, storico programma in onda da oltre 20 anni a cui hanno partecipato oltre 100mila persone comuni, il signor Marco Arduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato”