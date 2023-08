Terra Amara, arriva lo stop inaspettato: Mediaset sospende le puntate inedite

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana con Terra Amara. La serie turca ha conquistato tutti e nonostante sia arrivata già alla terza stagione molti fan ne sentono già la mancanza.

Mediaset riscontrando un buon esito di ascolti ha deciso di non interrompere la messa in onda per il mese di luglio. Non sarà uguale per agosto, infatti, la soap sarà sospesa a breve.

Terra Amara cambia programmazione: dal 13 agosto stop alle puntate inedite

Cambio improvviso di programmazione per Terra Amara. La messa in onda della soap opera turca che sta registrando ottimi ascolti anche in piena estate, subirà delle variazioni. Dal 13 agosto in poi, infatti, risulta sospesa la programmazione delle puntate inedite della serie con protagonisti Yilmaz, Zuleyha e Demir. Gli spettatori che alle 14:30 si collegheranno su Canale 5 per seguire la puntata speciale di due ore della soap, faranno i conti con una “amara sorpresa”.

Infatti, Mediaset ha deciso di bloccare la messa in onda delle puntate inedite trasmettendo però i due primi episodi. Una scelta al quanto bizzarra e per qualcuno senza senso. Perchè tornare indietro? La programmazione in replica di Terra amara proseguirà anche nel corso della settimana di Ferragosto. La scelta riguarda la paura di perdere ascolti, ma anche l’evitare che tanti vacanzieri possano perdersi i nuovi colpi di scena.

Anticipazioni prossime puntate: colpo di scena inaspettato

Nell’ attesa di scoprire quando riprenderà la programmazione in prima visione assoluta nella fascia del daytime, possiamo svelare cosa vedremo nei prossimi episodi. Yilmaz proprio nel momento in cui troverà la sua serenità e la felicità al fianco di Zuleyha, si ritroverà ad essere coinvolto in un drammatico e terribile incidente stradale.

Yilmaz perderà il controllo della sua auto e purtroppo perderà la vita. La morte di Akkaia sconvolgerà Zuleja che deciderà di tornare accanto a Demir, dandogli una seconda possibilità