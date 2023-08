UeD, Andrea Zelletta “beccato” con altre donne dopo la nascita della figlia? (FOTO)

In questi giorni stanno trapelando tantissime voci che riguardano Andrea Zelletta e il fatto che pare sia stato beccato in compagnia di altre donne dopo la nascita di sua figlia. Il giovane sta ricevendo tantissimi insulti, e ad alcuni di essi ha anche replicato qualche giorno fa.

Adesso, però, le segnalazioni sul suo conto sono aumentate, e la situazione sembra stia sfuggendo di mano. A fomentare ancora di più i sospetti che qualcosa stia succedendo davvero è la totale assenza dai social di Natalia Paragoni. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Andrea Zelletta nel mirino per fare baldoria mentre Natalia è sola con la figlia

Da poche settimane Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. Sull’ex tronista di Uomini e Donne, però, stanno circolando delle segnalazioni piuttosto sgradevoli. Ricordiamo che Andrea di mestiere da il DJ, pertanto, in molte occasioni è costretto a stare lontano da casa per lavorare. Il giovane trascorre tante serate in giro per locali, cosa per cui è stato pesantemente attaccato.

Un po’ di giorni fa, però, il protagonista si è anche difeso dicendo che tutto ciò che fa lo fa per lavorare e per garantire un futuro e una stabilità a sua figlia. Ad ogni modo, da un po’ di ore stanno circolando sul web dei contenuti che stanno lasciando un po’ perplessi. Tra le varie giornate di baldoria vissute da Andrea Zelletta, pare ce ne siano alcune in cui il ragazzo è stato beccato con altre donne.

Gli avvistamenti con altre donne e la reazione di Andrea

La prima segnalazioni lo vede all’interno di un locale intento a riprendere alcune donne che ballano in maniera molto succinta. Tali video sono stati pubblicati da Giordano Mazzocchi, il quale non ha taggato l’amico, forse per evitare che Natalia vedesse tali contenuti. Adesso, però, è spuntata anche un’altra foto che sta indignando ancora di più. Andrea Zelletta, infatti, è apparso in compagnia di un’altra donna su di una barca. I due ballano molto vicini e tra loro sembra esserci complicità.

Chiaramente, l’immagine in questione non è stata pubblicata sul profilo di Andrea. Quest’ultimo, poi, dopo aver trascorso tutte queste giornate così movimentate, è tornato a casa ed ha pubblicato una foto della sua bambina, dicendo di essere felice di essere tornato finalmente da lei. Quanto accaduto, però, sta spingendo sempre più persone a criticare il ragazzo. Il fatto che Natalia sia sparita dai social da giorni, poi, sembra confermare che anche lei non sia rimasta molto contenta di apprendere queste notizie.