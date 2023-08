Stefano De Martino “conferma” la rottura con Belen: “Relazioni infelici” e gesto esplicito

Altro segnale abbastanza esplicito che sembra confermare la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Stavolta, a lanciare degli indizi alquanto inequivocabili è stato l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Il conduttore, infatti, ha dato luogo a due azioni che stanno generando molto sgomento. Entrambe si sono verificate attraverso i social ed entrambe sembrano confermare quanto detto poc’anzi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Stefano De Martino allude a relazioni infelici: cosa è successo

La rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere confermata. Anche se i diretti interessati non hanno ancora dato la notizia in maniera ufficiale a parole, lo stanno facendo sempre di più con i fatti. Mentre la showgirl è stata avvistata in vacanza con il presunto nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, Stefano si starebbe godendo la sua vita da single. A confermare il sui stato sentimentale sarebbe stato lui stesso.

Nello specifico, De Martino ha messo un like al di sotto di un post pubblicato da Whoopsee in cui si parlava della tossicità delle relazioni infelici. Nella vita è meglio essere single e felici, piuttosto che continuare a stare con qualcuno che non ci fa stare bene. Tra i tanti like, a generare molto sgomento è stato proprio quello di Stefano. In questo modo, dunque, il conduttore avrebbe sposato appieno questo pensiero, lasciando intendere che la sua relazione con la showgirl fosse diventata infelice.

Rottura con Belen Rodriguez confermata anche da un anello molto importante

Questo, però, non è l’unico gesto che confermerebbe la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il presentatore, infatti, ha dato luogo anche ad un altro comportamento che sta generando particolare sgomento. Nello specifico, Stefano ha rimosso la fede da un po’ di tempo e adesso l’ha rimpiazzata con un altro anello. Questo gesto è stato interpretato come una presa di posizione ben precisa.

L’anello in questione, inoltre, non è uno qualsiasi, ma è un gioiello molto prezioso a cui lui tiene particolarmente. In particolare, infatti, si tratta di un oggetto che apparteneva a suo nonno. Alcuni utenti hanno anche preso in giro il conduttore definendo l’anello un po’ troppo pacchiano. Ad ogni modo, è stato lo stesso ballerino a svelare di tenere particolarmente a questo oggetto, pertanto, non sembra avere nessuna intenzione di sostituirlo. Nei suoi ultimi contenuti social mostrati, infatti, lo sfoggia con estrema fierezza.