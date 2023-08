Amicizia finita tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti? Lui: “Ha passato ogni limite”

Giorgio Manetti davvero senza filtri. Il famoso ‘Gabbiano‘ è stato uno dei volti più amati e discussi di Uomini e Donne. La sua storia con Gemma Galgani è stata una delle vicende più seguite di sempre nel dating show di Canale Cinque. Di recente si è mormorato di un suo clamoroso ritorno in studio.

A questo e molto altro ha risposto in una lunga intervista rilasciata a Tag24. Con la testata ha anche parlato di Tina Cipollari, definendola addirittura una bulla e augurandosi che Pier Silvio Berlusconi faccia piazza pulita in fretta.

Amicizia finita tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari?

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di una possibile assenza di Tina Cipollari da Uomini e donne. Pier Silvio Berlusconi è stato abbastanza chiaro è tempo di cambiare le regole in tv. Addio a trash, litigi, e scontri in televisione e dopo le decisioni prese per i reality ecco che adesso potrebbe arrivare anche il turno della Vamp.

Chi segue il dating show sa molto bene quanto la Cipollari a volte la Cipollari a volte esageri con i suoi comportamenti. Di però almeno nei confronti dell’opinionista non c’è nulla di vero, ma possiamo dire che c’è chi vorrebbe vederla fuori! Stiamo parlando di Giorgio Manetti che intervistato dalla rivista sopra citata non è stato affatto clemente con la sua amica.

Manetti dalla parte di Pier Silvio Berlusconi: via Tina dal dating

“Sono dalla parte di Pier Silvio e non perchè vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”.

Insomma, Manetti che si è sempre dimostrato amico dalla parte dell’opinionista questa volta ha lasciato di stucco. Intanto, in questa occasione ha voluto mettere la parola fine anche ai tanti pettegolezzi che lo vedevano ritornare nel programma. “Non ci sarà nessun ritorno”