Grande Fratello cast: la lista delle prime 6 vippone, i nomi

Manca sempre meno all’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello. Questa che vedremo a breve sarà totalmente diverse dalle altre in quanto Pier SIlvio è intervenuto in prima persona per dare nuove dritte ai concorrenti.

Niente influencer, nessuno partecipante iscritto a Onlyfans e soprattutto niente trash. Ma la grande novità riguarderà il cast che per la prima volta sarà misto, con presenze Vip e Nip. Ma chi prenderà parte al reality?

Grande Fratello 8: le possibili sei concorrenti di questa edizione

La domanda che tutti si pongono in queste ore è sapere chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Negli anni passati, la maggior parte dei vipponi svolgevano proprio il lavoro di influencer cosa assolutamente vietata adesso. Ad ogni modo, nelle ultime ore sarebbe uscita un’indiscrezione sulle prime sei papabili donne che entrerebbero a far parte del reality. Di chi si tratta?

Tra i nomi in lizza troviamo Justine Mattera, showgirl e attrice vista recentemente nel programma di Italia 1 condotto da Federica Panicucci, Back to school 2. La lista continua con due sorelle, Brigitta e Benedicta Boccoli. Ma non solo, sembra confermata anche la presenza di te Samira Lui, valletta a L’eredità ed ex concorrente di Tale e Quale Show, e Giorgia Venturini, ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Infine, confermata anche Fiordaliso.

Cesara Buonamici unica opinionista al reality

Oltre al cast il GF Vip sarà stravolto anche er quanto riguarda gli opinionisti. Com’è noto, ci sarà un’unica opinionista, ovvero la giornalista Cesara Buonamici, e una nuova ‘opinionista social’ al posto di Giulia Salemi, ossia Rebecca Staffelli.

Berlusconi è stato chiaro anche per tutti coloro che seguono il programma dai social: niente liti o scontri forti, altrimenti a pagarne le spese sarà lo stesso concorrente con un’eliminazione immediata. Insomma, da quest’anno tutto cambia