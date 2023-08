Tina Cipollari sul trash a Uomini e Donne: come si comporterà e messaggio a Pier Silvio (FOTO)

In questo periodo sono stati tanti i rumor che si sono susseguiti su Tina Cipollari e la possibilità che fosse allontanata da Uomini e Donne a causa del troppo trash. Si è parlato addirittura di una possibile strigliata da parte di Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo avrebbe intimato Tina di comportarsi in maniera più pacata, altrimenti sarebbe stata licenziata.

Ebbene, dopo tutte le notizie che si sono susseguite in questi giorni, a rompere il silenzio sulla faccenda è stata la diretta interessata. L’opinionista, infatti, è intervenuta con un commento su Instagram ed ha svelato come siano andate davvero le cose.

Tina Cipollari parla dei rumor sulla sua possibile uscita da Uomini e Donne

Tina Cipollari rischia davvero il posto a Uomini e Donne? A quanto pare assolutamente no. A chiarire che avrebbe fatto parte del parterre della trasmissione anche quest’anno era già stata la diretta interessata un po’ di tempo fa. Successivamente, però, sono state diffuse altre indiscrezioni volte ad insinuare che, in realtà, anche la Cipollari fosse a rischio a causa della ripulita che Pier Silvio sta apportando a Mediaset.

I modi di fare di Tina sono stati giudicati da molti troppo trash. Ebbene, come stanno davvero le cose? L’opinionista del talk show pomeridiano è intervenuta per smentire categoricamente tutti i pettegolezzi circolati in questi giorni. Nello specifico, la donna ha chiarito che non lascerà affatto il suo ruolo a Uomini e Donne. La sua seria non è a rischio a fronte di tutte le notizie fake che sono circolate in questi giorni, ma non è tutto.

Tina svela come si comporterà nella prossima stagione e messaggio a Pier Silvio

Nel corso del suo intervento, Tina Cipollari ha svelato anche quale sarà il comportamento che adopererà nella prossima edizione di Uomini e Donne. Un po’ per dispetto, infatti, l’opinionista ha detto che, dato che sono circolate tutte queste voci sul suo conto, sente che nella prossima stagione sarà ancora più agguerrita di prima. A tal proposito, ha detto che si sta ricaricando e si comporterà in maniera ancora più pungente.

Resta difficile immaginare una Tina ancora più agguerrita ma, a quanto pare, così sarà. Come se non bastassero queste affermazioni, poi, la donna ha voluto concludere il suo intervento ringraziando tutti i suoi fan e mandando un caro saluto a Pier Silvio Berlusconi. In questo modo, dunque, ha dissipato ogni dubbio, anche sul possibile ultimatum che l’amministratore delegato dell’azienda le avrebbe dato.