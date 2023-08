Tanarai si schianta al suolo: pubblico sotto shock (VIDEO)

Ieri sera il cantante Tanarai ha vissuto una brutta disavventura. L’artista si è esibito assieme a Mara Sattei al ’Viper Summer Festival’ all’Arena della Versilia, a Cinquale ma purtroppo è caduto dal palco lasciando tutti senza parole.-

Nessuno zampino di qualche fan, come invece è successo a Elettra Lamborghini, ma solo un po’ di agitazione dovuta alla troppa eccitazione. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo.

Tanarai cade dal palco durante il concerto: panico tra i presenti

Tananai ieri sera durante il suo concerto ha fatto preoccupare e non poco tutti i presenti. L’artista impegnato a saltare e a cantare, non si è reso conto che lo spazio per farlo era decisamente finito e così si è ritrovato a terra tra lo stupore dei fan sotto la palcoscenico.

Ovviamente, il video è diventato già virale sui social. Osservando la clip si vede benissimo come l’artista sia caduto a terra. Ovviamente gli addetti alla sicurezza sono stati prontissimi e lo hanno soccorso tempestivamente cercando di rialzarlo. Molto probabilmente a farlo cadere una cassa sotto ai suoi piedi che non ha visto. Al momento non sono ancora note le sue condizioni di salute. Ecco il video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Il concerto di Tanarai? Un totale disastro

A quanto pare però la caduta dal palco non è stata l’unica disavventura che ieri ha visto protagonista Tananai. Secondo un fan presente al concerto infatti: “è successo di tutto, è caduto dal palco mentre scendeva ma ha fatto una brutta caduta e si è rotto l’inear, poi durante baby goddamn di è tirato il microfono in faccia + si è scheggiato un dente”.

Insomma un vero e proprio disastro. Come detto all’inizio anche per Elettra Lamborghini ieri ci sono stati problemi durante la sua esibizione. La cantante si è vista arrivare sul palco una bottiglia di acqua che poteva farle davvero male.