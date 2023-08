Grave lutto per Benedetta Rossi, morta la Zia Giulietta: il rimpianto è straziante

A distanza di pochi mesi dall’addio della Zia Nonna poche ore fa un altro grave lutto ha colpito Benedetta Rossi. A farlo sapere lei stessa attraverso un post pubblicato poco fa su Facebook. Un altra persona a lei cara è venuta a mancar: si tratta di zia Giulietta.

Solo un mese fa la food blogger aveva pubblicato un’immagine della zietta a casa. In realtà ha ripreso le sue mani che sgusciavano i piselli. Un gesto semplice che però vista la situazione della donna non lo era affatto. Si perchè da tempo la zia non stava bene e ora vedendola in quell’azione che, negli anni avrà fatto migliaia di volte, ha assunto un significato diverso, in quel giorno.

Benedetta Rossi in lutto: addio all’amata Zia Giulietta

Sia la zia Giulietta come anche sua nonna erano diventate grazie a lei molto social. Spesso Benedetta postava immagini delle due alle prese con l’uncinetto o magari a chiacchierare in compagnia. A pochi mesi dalla perdita della nonna purtroppo è venuta a mancare anche sua zia.

A rendere pubblica la notizia lei stessa con una foto su Facebook. Nello scatto si vede Giulietta seduta nella sua poltrona sorridente e felice come non mai. Accanto all’immagine le ultime parole della food blogger accompagnate anche da un forte rimpianto, verso quella donna che l’ha cresciuta e che da oggi non vedrà più.

Le parole strazianti della food blogger alla zia

Benedetta ha annunciato la drammatica notizia ai fan. Giulietta è venuta a mancare ieri sera a Milano e a causa di forza maggiore non è riuscita a darle l’ultimo saluto. Mi sento terribilmente in colpa per questo. Mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perchè era orgogliosa di me…ma non sono riuscita a raccontargliele di persona.