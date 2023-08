Canale 5: ecco le date ufficiali di Amici, Uomini e donne, GF e Ciao Darwin

Settembre è vicino e la nuova stagione televisiva di Canale 5 sta per partire. Sarà un mese di grandi debutti, dal daytime alla prima serata. Il Grande Fratello, Ciao Darwin e Tu si que vales sono solo alcuni dei programmi Mediaset che ripartiranno tra meno di un mese.

Si è parlato anche de La Talpa ma al momento ancora non ci sono certezze Da parte del pubblico c’è grande attesa nello scoprire le novità e soprattutto tanta curiosità per le date di messa in onda.

Canale 5: ecco le date delle varie partenze prime time

Sembra infatti confermato il debutto per Lunedì 11 della nuova edizione del Grande Fratello, con alla guida Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. Ad inaugurare la serata fiction del mercoledì ci sarà Maria Corleone, in onda il 13 settembre. Venerdì 15 settembre sarà la volta di Ciao Darwin, mentre da sabato 16 ripartirà Tu si que vales.

A chiudere i debutti in prima serata, Caduta Libera da domenica 24 settembre, con quattro speciali. Largo spazio dedicato anche alla musica, venerdì 8 settembre andrà in scena il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma. Sabato 9, invece, verrà riproposto 070 di Renato Zero, già trasmesso da Canale 5 lo scorso autunno, in due prime serate.

Canale 5 in daytime: si parte con Myrta Merlino

Per quanto riguarda il daytime di Canale 5 si partirà subito con Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque lunedì 4 settembre. Lo stesso anche Caduta Libera nel preserale. Forum riprenderà con la nuova stagione lunedì 11 settembre, mentre il 16 torna con grande attesa Verissimo di Silvia Toffanin.

Il primo speciale della domenica di Amici sarà collocato il 17 settembre, mentre lunedì 18 tornerà la striscia quotidiana del talent di Maria De Filippi insieme a Uomini e Donne. Per Mattino Cinque News e Striscia la Notizia bisognerà invece attendere il 25 settembre. Insomma, manca davvero pochissimo per una nuova stagione ricca di colpi di scena