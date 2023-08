Nathan Falco irriconoscibile: addio al viso baffutello e pancetta. Il figlio di Briatore e la Gregoraci trasformato

In questi giorni Elisabetta Gregoraci ha postato alcuni scatti del figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con Flavio Briatore. il giovane rispetto a poco tempo fa appare totalmente trasformato.

Infatti, in tanti hanno fatto addirittura fatica a riconoscerlo. Oggi il ragazzo è quasi un ometto, e tra poco compirà 14 anni. Chi lo ricorda bassino e baffutello, con qualche kilo in più, può effettivamente dimenticarlo: oggi appare totalmente un’altra persona.

Nathan Falco trasformato: il figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoarci irriconoscibile

In diverse occasione anche negli anni passati, Nathan Falco è stato vittima di haters sui social. Ogni volta che la madre Elisabetta o il papà Flavio postavano scatti del bambino non sono mai mancate critiche alla show girl. In tanti hanno sempre consigliato di mettere a dietro Natah prima che iniziasse ad avere problemi di obesità. Offese alla quale la conduttrice di Battiti Live non ha mai risposto… e possiamo dire ha fatto benissimo.

Sui social, dopo gli scatti pubblicati dalla Gregoraci, non è passato inosservato il grande cambiamento fisico del ragazzo: nel giro degli ultimi mesi, infatti, Nathan Falco sarebbe cresciuto ancora di più e la sua trasformazione è sotto gli occhi di tutti. Oltre ad essere dimagrito e diventato molto più alto anche di sua madre!

Complimenti e applausi alla coppia per la bellezza di Nathan

Le ultime foto di Nathan Falco pubblicate da mamma Eli non sono passate inosservate. Per questo molti utenti su Twitter hanno sottolineato l’incredibile cambiamento, domandandosi cosa fosse successo al ragazzo da aprile ad oggi.

La spiegazione è molto semplice, considerando l’età del ragazzo è facile intuire come sia nel pieno del suo sviluppo fisico. Nathan Falco è diventato un vero e proprio ometto.