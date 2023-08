Grande Fratello, bufera contro Signorini, ex concorrente squalificata svela altarini: “Andrebbe cacciato”

Il Grande Fratello sta per aprire nuovamente i battenti di questa edizione del tutto nuova, ma alla guida ci sarà sempre Alfonso Signorini. Questa scelta ha fatto storcere in naso a molti e, soprattutto in queste ore, un’ex gieffina molto discussa ha detto la sua a riguardo.

La persona in questione è una nota giornalista la quale è stata squalificata in malo modo dal programma, senza avere neppure la possibilità di dire la sua e di scusarsi. Il riferimento, ovviamente, è per Alda D’Eusanio. Vediamo cosa ha detto.

Ex concorrente squalificata, molto discussa, parla del Grande Fratello

Dietro le quinte del Grande Fratello è in atto una bufera contro Alfonso Signorini. Sono in molti a gioire delle modifiche che sono state apportate alla nuova edizione del reality show, a partire dai concorrenti, per poi arrivare al sistema molto più rigido del regolamento. Ad ogni modo, alcune persone ritengono che fare tutti questi cambiamenti, ma lasciare alla guida Alfonso, sia una scelta alquanto sbagliata.

A condividere ed esternare, anche in maniera piuttosto perentoria, questo pensiero è Alda D’Eusanio. La giornalista è stata cacciata dal programma per aver detto delle frasi davvero forti su Laura Pausini. La donna, infatti, dovette uscire dalla casa senza salutare nessuno e non avendo la possibilità di replicare in studio o in tv in altre occasioni. Adesso, però, attraverso un’intervista a Tag24, si è levata tutti i sassolini dalla scarpa.

Alda D’Eusanio contro Alfonso Signorini e parole sulla cacciata della D’Urso

Alda D’Eusanio ha detto di apprezzare i cambiamenti che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di apportare al Grande Fratello, ma lasciare Alfonso Signorini al suo posto è sbagliato. Il motivo risiede nel fatto che il presentatore gioca un ruolo fondamentale in un programma del genere. Lui, infatti, è non solo presentatore, ma anche autore, è la vera mente di tutto il reality show. Quindi, se si voleva eliminare il trash, bisognava fare fuori anche Signorini.

Nel corso dell’intervista, poi, la giornalista ha parlato anche della brusca cacciata di Barbara D’Urso. A tal riguardo, ha detto che il modo di agire di Mediaset sia stato un po’ troppo violento. Al di là di come siano andate le cose, infatti, Barbara ha fatto tanto per l’azienda, ha lavorato tanti anni cin Mediaset ed ha anche portato tanti numeri, quindi, meritava sicuramente un trattamento differente.