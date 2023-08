Oroscopo 11 agosto 2023: Leone furbi, Acquario verso una conquista

Le previsioni dell’oroscopo dell’11 agosto vedono i Toro molto favoriti sotto più punti di vista. I Pesci, invece, devono ascoltare un po’ di più il proprio cuore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata di alti e bassi dal punto di vista dell’umore. Una notizia potrebbe condizionare la vostra giornata. Ad ogni modo, cercate di non lasciarvi scalfire dalle cose che non potete controllare.

Toro. In questo periodo siete dotati di un grande fascino e carisma. Cercate di approfittare di queste doti in modo da mettervi in gioco e di fare delle nuove conoscenze. Anche nel lavoro è un periodo molto favorevole.

Gemelli. In amore bisogna essere più audaci. L’Oroscopo dell’11 agosto vi invita a cogliere al volo certe occasioni. Cercate di essere più propositivi e di non fermarvi dinanzi le apparenze.

Cancro. Nel lavoro ci sono degli alti e bassi che potrebbero causarvi alcuni malumori. Ad ogni odo, non temete, siate cauti e vedrete che con il tempo e un po’ di ingegno le cose torneranno al loro posto.

Leone. Siete un po’ furbetti in questo periodo e la cosa potrebbe portarvi a vivere degli scontri con alcune persone. Soprattutto in ambito professionale potrebbero esserci degli alti e bassi.

Vergine. Chi è in procinto di iniziare una nuova vita, deve darsi da fare. Che essa riguardi l’amore o il lavoro, non è importante. Quello che conta è ascoltare sempre voi stessi senza perdere troppo tempo a sentire gli altri.

Previsioni 11 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più flessibili e a cercare di gestire meglio il vostro tempo. Ritagliatevi degli spazi per dedicarvi ai vostri interessi e, soprattutto, ai vostri affetti, altrimenti potreste pentirvi.

Scorpione. Non siete mai state persone eccessivamente oppressiva, tuttavia, anche per voi esiste un limite. Nel momento in cui avete a che fare con persone troppo sfuggenti, finite per allontanarle definitivamente.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo dell’11 agosto vi invitano ad essere più ottimisti. Spesso vi fate prendere dal panico e dallo sconforto nel momento in cui vedete che alcune cose non vanno nel modo sperato.

Capricorno. Le stelle vi invitano ad essere più intraprendenti nel lavoro. Forse la cosa che un po’ vi manca è l’audacia e l’ambizione. Specie se svolgete una professione in cui la concorrenza è alta, potreste avere delle difficoltà.

Acquario. Chi sta lottando da tempo per riuscire a realizzare un obiettivo importante, potrebbe avere delle sorprese. Siate riconoscenti alla vita per quello che avete e non inseguite sempre l’irraggiungibile.

Pesci. Buon momento per dare voce al vostro cuore e ascoltarlo. Non tiratevi indietro dinanzi le emozioni. Anche se in certi casi potreste avere paura di farvi male, ricordate che bisogna sempre osare per vedere come andrà a finire.