UeD, Beatrice Valli e Marco Fantini confessioni intime: quante volte lo fanno e come

Beatrice Valli e Marco Fantini, ex volti di Uomini e Donne, hanno rilasciato un’intervista al settimanale Grazia ed hanno fatto delle confessioni piuttosto interessanti in merito alla loro vita privata. Nello specifico, infatti, i due hanno parlato di alcuni problemi di coppia che hanno avuto a seguito della nascita della terza figlia.

Beatrice ha ammesso che, soprattutto i primi tempi, sono stati davvero complicati in quanto lei non si sentiva sicura del suo corpo. Poco alla volta, però, sono riusciti a recuperare i loro ritmi soliti. Vediamo, dunque, quali confessioni osé hanno fatto i due ragazzi.

Le confessioni intime di Beatrice e Marco: ecco perché hanno avuto problemi a letto

Il matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini procede alla grande ma, come in tutte le coppie, anche loro hanno avuto delle problematiche. Nello specifico, infatti, l’ex corteggiatrice di UeD ha ammesso che la cosa più difficile da gestire con quattro bambini, tre avuti con Marco e uno che la donna ha avuto da una precedente relazione, sia la loro intimità. Inizialmente, infatti, Beatrice era molto impacciata, in quanto si vergognava del suo corpo che era cambiato.

In tante occasioni, infatti, finiva per mostrarsi imbarazzata nel non riuscire più ad indossare alcuni capi di lingerie che, invece, prima metteva senza problemi. Ebbene, in questo è stato estremamente abile Marco. Il ragazzo non l’ha mai fatta sentire inadeguata, anzi, le ha sempre fatto complimenti e detto di essere bellissima. Questo, chiaramente, poco per volta ha risollevato la loro vita sessuale.

L’intimità tra Fantini e la Valli: ecco quante volte lo fanno e come

Ad oggi, infatti, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno ammesso di avere rapporti abbastanza frequenti. Ovviamente, viene da chiedersi come facciano i due a ritagliarsi i loro spazi considerando tutti i figli che gironzolano per casa. Ebbene, a tal proposito, Beatrice ha fatto una confessione. la giovane ha detto che almeno die volte a settimana mettono a letto prima i loro figli, in modo da ritagliarsi del tempo da dedicare solo alla vita di coppia.

In questo modo, dunque, Beatrice e Marco hanno svelato di avere rapporti intimi almeno un paio di volte a settimana. Secondo il punto di vista della Valli, questo è un elemento imprescindibile nella vita di una coppia, altrimenti poi si finisce per allontanarsi, fino a perdersi. L’intimità è un elemento che non deve mai mancare, neppure con quattro figli in giro per casa.